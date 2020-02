Der Sieger-Sonntag zeigt: Berlin ist großer Sport

Selten konnte man so viele Berliner Männer tanzen sehen wie am vergangenen Sonntag. Zuerst die Volleyballprofis der BR Volleys, die in Mannheim gegen Düren ihren fünften Pokaltriumph zelebrierten. Danach die Handball-Füchse, die ihren dramatischen Derbysieg über den SC Magdeburg bejubelten. Kurz darauf feierten auch die Eishockeyspieler Eisbären Berlin, die den deutschen Meister Adler Mannheim nach Verlängerung in die Knie zwangen.

Das Sahnehäubchen war am Abend Alba Berlins emotionaler Erfolg im Basketball-Pokalendspiel gegen Oldenburg. Endlich, im sechsten Final-Anlauf unter dem spanischen Trainer Aito Reneses, die erste Trophäe. Da wurde nicht nur getanzt, sondern auch die eine oder andere Freudenträne weggedrückt.

Unabhängig von allen Olympia-Debatten und Herthastadion-Diskussionen: Berlin bietet seinen Fans so viel Spitzensport wie keine andere Stadt Deutschlands. 9000 Zuschauer beim Handball, jeweils über 14.000 bei Eishockey und Basketball innerhalb von ein paar Stunden – wo gibt’s denn sowas? Berlin ist großer Sport, besonders abseits des grünen Rasens, obwohl auch im Fußball der Status Quo mit zwei Bundesligisten so erfreulich ist wie lange nicht. Zumal es ganz so aussieht, dass dies nicht nur in dieser Saison der Fall sein wird.

Die nächsten sportlichen Höhepunkte stehen schon an

Doch vor allem in den so genannten Buntsportarten ist die Bandbreite der Berliner Sportkultur einmalig. Das Sechstagerennen im Januar war bereits ein Erfolg, das Istaf Indoor am vergangenen Freitag war wie schon selbstverständlich ausverkauft. Die anstehende Bahnrad-WM ist das nächste Highlight, Evergreens wie Marathon und Halbmarathon sind mittlerweile so etwas wie Selbstläufer, die hervorragend organisiert Tausende von Menschen erst in die Hauptstadt lotsen und dann durch ihre Straßen. Erstmals seit vielen Jahren wird es im Sommer auch wieder ein großes Tennisturnier in Berlin geben. Und, und, und, der Berliner Sport ist bunt.

An einem Tag wie heute, einem Tag nach vier großartigen Sporterlebnissen mit Berliner Beteiligung, darf das ruhig mal gelobt werden. Würde die Hauptstadt in allen gesellschaftlichen Bereichen so funktionieren wie im Sport, der sich dabei auch noch in großen Teilen selbst finanziert – Berlin wäre einen großen Schritt weiter.

