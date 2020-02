Europa League: VfL Wolfsburg gegen den Malmö FF live im TV & Stream

Sechzehntelfinale in der Europa League: Der VfL Wolfsburg empfängt am Donnerstag den Malmö FF. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Sechzehntelfinale in der Europa League: Die Wölfe treten in der ersten K.-o.-Runde der UEFA Europa League gegen Malmö FF aus Schweden. "Wenn man sich anschaut, wer alles in der Zwischenrunde vertreten ist, kann man sagen, dass es ein machbares Los ist", so VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke." Was allerdings nicht heißt, dass man Malmö unterschätzen darf: Sie sind mit einem Punkt Rückstand Vize-Meister in Schweden geworden und werden, wie es für skandinavische Mannschaften üblich ist, robust auftreten und über die Zweikampfführung versuchen, die Spiele zu gewinnen. Da müssen wir gegenhalten.“ Das Hinspiel findet am Donnerstagabend (20. Februar, Anstoß 21.00 Uhr) in der Volkswagen Arena statt; das Rückspiel wird eine Woche später in Schweden ausgetragen.

Europa League 2019/20 - Spielplan, Gruppen & Termine

VfL Wolfsburg gegen den Malmö FF: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel VfL Wolfsburg gegen den Malmö FF wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Der Livestream der Partie beginnt am Donnerstag (20. Februar) um 21.00 Uhr.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Wie in der vergangenen Saison hat der Streamingdienst DAZN die Rechte für die Spiele der Europa League. Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat. Ein Jahresabo gibt es für 119,99 Euro. Zudem dürfen RTL und RTL Nitro insgesamt 15 Begegnungen im Free-TV ausstrahlen. An jedem Spieltag zeigt RTL/Nitro mindestens eine Partie kostenlos und live im Fernsehen. Im Achtelfinale wird RTL die Partie Bayer Leverkusen gegen den FC Porto übertragen (live ab 21 Uhr).

Das Europa-League-Spiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfL Wolfsburg vs. Malmö FF

