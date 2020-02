Trainerbeben beim DHB: Gislason beerbt Prokop

Berlin. Es ist knapp zwei Wochen her, da hieß es beim Deutschen Handballbund (DHB): „Wir werden natürlich mit Christian Prokop in Richtung Olympia gehen.“ Am Donnerstag klang das dann aber plötzlich so: „Bei Christian Prokop bedanken wir uns ausdrücklich für die geleistete Arbeit.“ Die Jobgarantie ist Geschichte, Prokop wurde als Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft freigestellt.

Die Kehrtwende kommt überraschend, waren sie sich nach der verpatzten Europameisterschaft und Platz fünf beim DHB doch einig, dass man die anstehende Olympia-Qualifikation in Berlin (17. bis 19. April, Max-Schmeling-Halle) auf jeden Fall mit Prokop angehen wolle. Nach einer eingehenden Analyse des jüngsten Turniers sind sich die Verantwortlichen allerdings sicher, dass es frischen Wind braucht.

Gislason soll der Mannschaft neue Impulse geben

Und der soll mit Alfred Gislason beim DHB einkehren. Der Isländer unterschreibt einen Vertrag, der die EM 2022 mit einschließt, er soll an diesem Freitag auf einer Pressekonferenz in Hannover als Prokop-Nachfolger vorgestellt werden. „Wir sind nach der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. „Alfred Gislason steht aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Erfolge für einen solchen Impuls und bringt frische Energie in die Nationalmannschaft.“

Der 60-Jährige soll den deutschen Handball in die gewünschten Höhen führen. Erstmal zu einer Medaille bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio. Dafür braucht es aber eine erfolgreiche Qualifikation beim Viererturnier im April gegen Schweden, Slowenien und Algerien. Viel Zeit bleibt Gislason nicht. Ein Lehrgang im März inklusive Testspiel gegen die Niederlande (13. März) – danach steht seine erste Bewährungsprobe an.

Prokop verfehlte bei allen drei Turnieren die Zielvorgaben

Doch mit Isländern haben sie beim DHB gute Erfahrungen gemacht. Dagur Sigurdsson holte als Bundestrainer den EM-Titel 2016 und wenig später Olympia-Bronze in Rio. Sein Nachfolger Prokop aber konnte nicht an die Erfolge anknüpfen, verfehlte bei der EM 2018 (neunter Platz), bei WM im eigenen Land 2019 (Platz vier) und nun in diesem Jahr die vorgegebenen Ziele. Dabei war der 41-Jährige mit gehörigen Lorbeeren gestartet, war der erste Bundestrainer gewesen, für den eine Ablöse (500.000 Euro) gezahlt worden war.

Doch schon nach dem schwachen Abschneiden 2018 geriet der Leipziger in die Diskussion, kämpfte meist glücklos gegen seine Kritiker an. Hinzu kamen – vor allem bei der diesjährigen EM – personelle Sorgen. Prokop aber fand keine spielerischen Lösungen, machte taktische Fehler, die auch zur entscheidenden EM-Niederlage gegen Kroatien führten.

Mit Gislason wollen sie beim DHB diese drei erfolglosen Jahre nun hinter sich lassen. Der ehemalige Erfolgscoach des THW Kiel weiß, wie man Titel holt. Im Sommer vergangenen Jahres hatte er sich nach elf Jahren mit dem EHF-Pokal an der Förde verabschiedet, insgesamt sieben deutsche Meisterschaften, sechs Pokal- und zwei Champions-League-Siege als Trainer hat er vorzuweisen. Wenn es nach den Verantwortlichen des DHB geht, darf Gislasons Titelsammlung nun gerne weiter wachsen.