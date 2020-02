Spitzenleichathleten wie Diskuswerfer Christoph Harting gibt es bald auch beim Istaf in Düsseldorf zu sehen.

Das Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf Indoor expandiert und findet ab 2021 auch in Düsseldorf statt.

Leichtathletik Das Istaf Indoor gibt es jetzt auch in Düsseldorf

Berlin. Es ist das weltweit größte Hallen-Meeting, das die Leichtathletik zu bieten hat. Jedes Jahr im Februar kommen mehr als 12.000 Zuschauer nach Berlin, um beim Istaf Indoor in der Mercedes-Benz Arena dabei zu sein. Auch für die Veranstaltung am 14. Februar sind kaum mehr Tickets erhältlich. Im kommenden Jahr haben nun auch Leichtathletik-Fans in Düsseldorf die Chance, Spitzensportler aus nächster Nähe zu beobachten. Das Berliner Erfolgs-Meeting expandiert und veranstaltet ein zweites Event im Düsseldorfer ISS Dome vor 10.400 Zuschauern.

„Die Fans können sich 2021 auf zwei echte Spektakel freuen“, sagte Deutschlands schnellste Sprinterin Gina Lückenkemper, für die das Istaf in Berlin ihr „Lieblings-Meeting“ ist – und die Zukunft. „Kompakt, übersichtlich, actionreich – das ist genau der richtige Weg für die Leichtathletik.“ Ebenso wie in Berlin wird es auch in Düsseldorf sieben Wettbewerbe geben, darunter 60 Meter (Frauen und Männer), 60 Meter Hürden (Frauen und Männer), Weitsprung der Frauen und Stabhochsprung der Männer.

Istaf-Premiere am Rhein steigt am 31. Januar 2021

„Es hat uns riesig gefreut, dass die Sportstadt Düsseldorf auf uns zugekommen ist und wir die Chance bekommen, gemeinsam mit den Düsseldorfer Meeting-Machern unsere Idee vom Istaf Indoor auch im ISS Dome umzusetzen“, sagte Meetingdirektor Martin Seeber. Das Istaf wird in Düsseldorf nach 15 Jahren das traditionsreiche PSD Bank Leichtathletik Meeting ablösen.

Für Athleten aus der Umgebung, wie etwa Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid ist die Erweiterung des Istaf „total genial! Ich freue mich schon jetzt auf mein Heimspiel 2021 im ISS Dome in Düsseldorf. Das Rheinland und der Ruhrpott werden das Istaf lieben“, sagte die 28-Jährige. Die Premiere feiert das Leichtathletik-Event am 31. Januar 2021, fünf Tage später wird dann die Veranstaltung in Berlin stattfinden (5. Februar).