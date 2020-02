Leon Draisaitl: Auf dem Weg in den Eishockey-Olymp

Edmonton. Leon Draisaitl kratzte seinen Dreitagebart und lächelte ein bisschen verlegen. Ob er auch am Saisonende den Titel des Top-Scorers der NHL halten werde, jetzt, da er einen Vier-Punkte-Vorsprung auf Teamkollege Connor McDavid habe? „Wir werden sehen“, sagte der deutsche Eishockeystar lapidar und wandte sich schmunzelnd von den Reportern ab. Bei aller Freude über die eigenen famosen Leistungen: Zusätzlich hervorheben mag der 24-Jährige seine bestechenden Statistiken offenkundig nicht.

Draisaitl stellt sein Team, stellt die Edmonton Oilers in den Vordergrund. Das Hauptanliegen des gebürtigen Kölners ist es, das Play-off zu erreichen – es wäre erst das zweite Mal für die Oilers seit der Finalteilnahme 2006. Den Rest empfindet Draisaitl als schmuckes und selbstverständlich sehr nützliches Beiwerk, auch die jüngste Auszeichnung als Spieler der Woche in der nordamerikanischen Profiliga.

Bedeutender als die eigene Statistik ist das Play-off

„Natürlich ist das prima, aber wir haben ein Ziel als Team – und das ist der Fokus“, sagte Draisaitl vor dem nächsten wichtigen Duell im Kampf um die Endrunde bei den Arizona Coyotes. Sein Team sei mitten in der Phase, in der jeder Punkt zähle. „Wir sind im Rennen“, betonte Draisaitl, „zuletzt hat die Richtung gestimmt, wir spielen gut und können das hoffentlich fortsetzen.“

Dass dies so ist, liegt in hohem Maße am deutschen Mittelstürmer, dem „German Gretzky“, wie er schon während seiner Juniorenzeit in Anlehnung an den großen Wayne Gretzky genannt wurde. Nach 52 Spielen steht Draisaitl, der jüngst auch zum Treffen der NHL-Besten beim All Star Game in St. Louis eingeladen war, bei einer Bilanz von 29 Toren und 54 Vorlagen, was ihm mit 83 Scorerpunkten zum Liga-Spitzenwert vor McDavid (79) verhilft.

Seine Rekordmarke aus der Vorsaison (105 Treffer und Assists) dürfte Draisaitl pulverisieren, wenn es so weitergeht. „Leon Draisaitl ist nicht nur auf einem Höhenflug, er ist unaufhaltsam“, schrieb die „Edmonton Sun“ über die Nummer 29. Angeführt vom kongenialen Duo Draisaitl/McDavid haben die Oilers von den jüngsten elf Spielen acht gewonnen – in jedem dieser elf Spiele hat Draisaitl gepunktet.

Ex-Bundestrainer Sturm sieht ihn besser als McDavid

Es fällt selbst den NHL-Gurus in Nordamerika schwer, noch Superlative für den „Deutschland Dangler“ zu finden, wie Draisaitl wegen seiner raffinierten Täuschungsmanöver auch genannt wird. „Es gibt nur wenige ganz besondere Spieler in der Welt, und er ist einer von ihnen“, sagte der frühere Bundestrainer Marco Sturm dem Onlineportal „The Athletic“. Noch nie war ein deutscher Eishockeyspieler am Ende der Saison der Top-Scorer in der besten Eishockeyliga der Welt. Draisaitl, ohnehin der beste Deutsche aller Zeiten auf dem Eis, könnte es nun schaffen und in den Eishockey-Olymp aufsteigen.

Sturm, seit geraumer Zeit Assistent bei den Los Angeles Kings, darf Draisaitls Qualitäten häufig genug bestaunen. Er habe Spiele gesehen, „bei denen ich dachte, Leon war sogar besser als Connor“, sagte er. Dennoch hat Draisaitl daheim längst nicht die Bekanntheit wie etwa in Kanada. Für Sturm liegt das einerseits an seiner zurückhaltenden Persönlichkeit, andererseits aber an der großen Distanz. „In Deutschland geht es eben mehr um die Sportler im Land.“ Doch Draisaitl ist auf dem besten Weg, immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

