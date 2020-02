Kristina Vogel: Das Leben ist vielfältiger geworden

Berlin. Kristina Vogel würde sogar spionieren. Ganz oben auf den TV-Plätzen der Tribüne hat sie einen guten Überblick über den Innenraum im Velodrom. Wer tut da was, wer wirkt angespannt, wer spricht viel mit seinem Trainer? Vogel kann das gut einschätzen, analysieren. Und sie würde ihre Erkenntnisse gern an die deutschen Sprinterinnen weitergeben, wenn sie in Berlin um WM-Ehren auf der Bahn radeln (26. Februar bis 1. März). „Wenn ich gebraucht werde, bin ich da“, sagt Kristina Vogel.

Lange wurde die 29-Jährige gebraucht, um die Medaillen für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) auf der Bahn einzusammeln. Elf WM-Titel gewann die Sprinterin, wurde zweimal Olympiasiegerin. Jetzt begleitet sie die WM als Botschafterin und wird als Expertin für das ZDF dabei sein. Ein schrecklicher Unfall im Sommertraining 2018 beendete jäh ihre großartige Karriere, seitdem sitzt die Erfurterin querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Ein Teil der Bahnszene ist sie trotzdem geblieben. „Ich bin immer noch dabei und weiß, was abgeht. Die Begeisterung für den Sport ist immer noch da“, erzählt Vogel, die 2017 bei der EM in Berlin die Titel in Sprint und Keirin gewonnen hat.

In gut drei Wochen ist Vogel als TV-Expertin im Einsatz

Die EM damals war der Auftakt einer Veranstaltungsserie im Velodrom, die mit einem Weltcup 2018 sowie den deutschen Meisterschaften 2019 ihre Fortsetzung fand und mit der WM in gut drei Wochen ihren Höhepunkt erlebt. „Ich freue mich, dass wir endlich den Schritt gegangen sind, ein so großes Event nach Hause zu holen“, sagt Vogel, an deren Sprache man die enge Verbindung zu ihren früheren Kollegen noch oft spürt. Vogel freute sich damals über so viele Bahn-Wettbewerbe in der Heimat, nachdem über ein Jahrzehnt keine Titelkämpfe mehr in Deutschland stattgefunden hatten.

Kristina Vogel bei einer Präsentation zur Bahnrad-WM in Berlin.

Foto: Marcel Stein (FMG) / Marcel Stein

Auch heute noch ist ihre Aufregung groß: „Die Bahn-WM zu Hause – und das vor Olympia – ist etwas ganz Tolles.“ Ihr Engagement als TV-Expertin ist dabei nur ein kleiner Ausschnitt aus ihrem neuen Leben. Früher bestand es fast nur aus Bahnradsport, heute ist es deutlich vielfältiger. „Total, es ist verrückt. Es ist es so viel, was ich an Aufgabenfeldern habe. Das bringt einen manchmal ans Limit der Zeit, die man so hat“, erzählt sie. Vogel hält Motivationsvorträge, arbeitet im Weltverband in zwei Kommissionen mit, hospitiert bei der Bundespolizei, ihrem Arbeitgeber, als Bahnrad-Trainerin, ist Markenbotschafterin.

Die Politik gestaltet Vogel in Erfurt auch mit

Im Stadtrat von Erfurt sitzt sie auch und holte bei der Kommunalwahl 2019 die meisten Stimmen für die CDU in der Thüringer Landeshauptstadt. „Ich will meine drei großen Themen Sicherheit, Sport und Inklusion vertreten und hoffe, dass ich meiner Heimatstadt etwas Gutes tun kann“, sagt die ehemalige Sportlerin, die sich dagegen entschieden hat, ihre Karriere auf der paralympischen Ebene fortzusetzen. Momenten fehlt dazu einfach die Zeit, und das neue Leben hat eben auch seine Vorzüge: „Ich genieße es sehr, dass ich jetzt mehr habe als den Sport. Ich habe keine Langeweile, und manchmal ist es sogar ein bisschen anstrengender als früher.“

Aufgrund der vielen neuen Perspektiven geriet Kristina Vogel kaum in die Situation, nach dem schweren Unfall mit ihrem Schicksal lange zu hadern. „Im Krankenhaus haben mir alle gesagt, dass dieses tiefe Loch noch kommen muss“, sagte Vogel schon im vergangenen Sommer: „Es kam nie.“ Ihre Tage sind zu prall gefüllt dafür. Obwohl sie sich bei der Bahn-WM sogar mehr Einsatzzeiten wünschen würde. „Das ZDF überträgt nur Sonntag, was ich doch ein bisschen traurig finde“, sagt sie. Dafür darf Vogel auch im Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio ans Mikrofon, da wird das ZDF sicher mehr vom Bahnradsport berichten. Und ihre Tipps könnten noch wichtiger werden für das junge deutsche Team.