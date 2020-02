Union-Trainer Fischer kennt im Pokal keine Gnade

Wenn Union Berlin am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale in Verl antritt, will Trainer Urs Fischer seine Leistungsträger nicht schonen.

Berlin. Die Pause war kurz, viel Zeit um die Niederlage gegen Dortmund (0:5) abzuhaken, blieb nicht. „Das Spiel haben wir am Sonntag analysiert“, sagte Urs Fischer, Trainer des 1. FC Union, am Montag. „Jetzt liegt der Fokus auf Verl.“ Am Mittwoch geht es für den Fußball-Bundesligisten aus Köpenick im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Regionalligisten SC Verl (18.30 Uhr).

Eine Aufgabe, die laut Fischer, „sehr schwierig sein wird“. Aber die Chance, „sich für ein Viertelfinale zu qualifizieren“, habe man nicht so oft. Deshalb wird der Schweizer beim unterklassigen Gegner aus Ostwestfalen auch keine personellen Experimente wagen, keine große Rotation vornehmen. „Gut möglich, dass es vielleicht den einen oder anderen Wechsel gibt“, sagte Fischer. „Aber ich habe schon öfter gesagt, dass du als Spieler eine englische Woche auch mal überstehen können musst.“

1520 Union-Fans als Unterstützung in Verl

Bedeutet: keine Gnade für Unions Leistungsträger, die in der Bundesliga Woche für Woche in der ersten Elf auflaufen. Ob Felix Kroos in Verl wieder eine Alternative auf der Bank sein kann, ist noch offen. Der Mittelfeldspieler, der wegen muskulärer Probleme in Dortmund pausieren musste, soll noch abschließende Tests machen, bevor über einen Einsatz entschieden wird.

Unterstützt werden die Unioner auf ihrer Mission Pokal-Viertelfinale von 1520 Fans, die sich von Berlin aus auf die Reise nach Ostwestfalen machen.

