BBL: Alba Berlin gegen die BG Göttingen live im TV & Stream

19. Spieltag in der BBL: Am Sonntag empfängt Alba Berlin die BG Göttingen. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Neunzehnter Spieltag in der BBL: Am Sonntag (9. Februar, 15.00 Uhr) empfängt Alba Berlin die BG Göttingen. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Vereine am 5. Januar setzten sich die Göttinger nach einer starken Defensesequenz knapp mit 72:71 durch. Dabei profitierten die Niedersachsen von der guten Nachwuchsarbeit bei Alba. Mit Marvin Omuvwie und Bennet Hundt stehen zwei gebürtige Berliner im BG-Aufgebot, die beim achtmaligen Meister ausgebildet wurden. Kann sich Alba am Sonntag in der Mercedes-Benz Arena für die Niederlage revanchieren?

Alba Berlin gegen die BG Göttingen im Free-TV

Das Spiel der Eisbären gegen die BG Göttingen wird live von Sport1 übertragen. Los geht es mit der Berichterstattung am Sonntag (9. Februar) um 15 Uhr. Für alle Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit der Sport1-App einen mobilen Service, der es ermöglicht, das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Das Spiel der Albatrosse live im Stream

Alle Spiele der BBL werden außerdem live und in HD über das TV Angebot MagentaTV ausgestrahlt sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung gestellt. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Heimspiel gegen BG Göttingen können online auf der Internetseite der Berliner erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Spiel findet am Sonntag (9. Februar) um 15 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. BG Göttingen

