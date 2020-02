EuroLeague: Olimpia Milano gegen Alba Berlin live im TV & Ticker

Basketball EuroLeague: Für Alba geht es am Dienstag auswärts gegen Olimpia Milano

23. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Dienstag ist Alba Berlin zu Gast bei Olimpia Milano. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague am letzten Spieltag eine weitere Überraschung nur knapp verpasst. Die Berliner unterlagen trotz langer Führung in eigener Halle dem türkischen Vizemeister Fenerbahce Beko Istanbul mit 70:74 (41:33).

Es war knapp, „aber das war es schon oft in dieser Euroleague-Saison“, sagte Albas Luke Sikma, „trotzdem bin ich stolz auf unsere Mannschaft, wie sie Defense gespielt hat.“ Für Alba war es die 15. Niederlage im 22. Spiel der Königsklasse. Jetzt geht es für die Berliner am Dienstag (4. Februar, 20.45 Uhr) auswärts gegen Olimpia Milano. Beim letzten Duell im Oktober 2019 unterlag Alba knapp mit 78:81.

Alba Berlin gegen Olimpia Milano live im Stream

Die Spiele der EuroLeague können über euroleague.tv (13.99 im Monat) oder über das TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel gegen Olimpia Milano können online auf der Internetseite der Italiener erworben werden. Das Spiel findet am Dienstag (4. Februar) um 20.45 Uhr im Mediolanum Forum statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Olimpia Milano vs. Alba Berlin

