Kenin überrascht mit Titel bei den Australian Open

Melbourne. Sofia Kenin hatte einen Traum, seit sie sieben Jahre alt war. Sie wollte Wimbledon gewinnen. Nun sind es die Australian Open geworden, und doch rief die Amerikanerin den Menschen in der Rod Laver Arena in Melbourne am Sonnabend zu: „Mein Traum ist wahr geworden. Wenn ihr einen Traum habt, verfolgt ihn, Träume werden wahr. Ich bin so dankbar.“

In einem Außenseiter-Finale hat die 21-Jährige ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert und sich zur jüngsten Siegerin seit zwölf Jahren gekürt. „Dies ist meine erste Rede“, sagte Kenin. „Ich kann das Gefühl nicht beschreiben.“ Anders als während des 4:6, 6:2, 6:2 gegen die ungesetzte Spanierin Garbine Muguruza, als sie phasenweise mit den Tränen zu kämpfen schien, zeigte sich die Überraschungssiegerin bei der Siegerehrung relativ cool.

Entschlossen hatte sich Kenin zuvor trotz des verlorenen ersten Satzes in ihrem ersten Grand-Slam-Finale in den wichtigsten Momenten gezeigt. Die Entscheidung fiel Mitte des dritten Satzes, als Kenin bei 2:2 und 0:40 mutig spielte, mit fünf direkten Punkten doch noch das Spiel für sich entschied und anschließend das Break schaffte - dank eines Doppelfehlers der 26-jährigen Muguruza. Beim zweiten Matchball musste Kenin dann ebenfalls gar nichts tun.

Muguruza leistete sich wieder einen Doppelfehler. Nach 2:03 Stunden Spielzeit schlug Kenin überwältigt die Hände vors Gesicht. „Die letzten zwei Wochen waren die besten meines Lebens“, sagte die Amerikanerin, nachdem sie aus den Händen der früheren Weltklassespielerin Lindsay Davenport den Daphne Akhurst Memorial Cup in Empfang genommen hatte. Für den vierten Turniersieg ihrer Karriere erhält Kenin ein Preisgeld von 4,12 Millionen Australischen Dollar, rund 2,5 Millionen Euro. Außerdem wird sie in der Weltrangliste von Rang 15 auf Rang sieben und damit erstmals in die Top 10 klettern sowie Serena Williams als beste Amerikanerin ablösen. Vor rund vier Jahren war sie noch die Nummer 620 im WTA-Ranking gewesen, ehe ihr rasanter Aufstieg begann.