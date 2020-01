Alba hat die Schulterklopferei satt

Berlin. Sie mussten auch nach dem Spiel noch einiges aushalten, die Spieler von Alba Berlin. Lob, Schulterklopfen, Zuspruch, Trost – Tenor: „Grämt euch nicht, ihr ward trotzdem super!“ Nach dem 70:74 in der Basketball-Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul, der 15. Niederlage im 22. Spiel, war den Protagonisten jedoch nicht nach Lächeln zumute. Sie waren vor allem enttäuscht. „Dass wir uns gut geschlagen haben, das haben wir schon oft gehört“, sagte etwa Luke Sikma. „Wir haben uns sicher gut präsentiert“, ergänzte Johannes Thiemann, „aber es ist bitter, dass es hintenraus wieder nicht geklappt hat.“ Trainer Aito Reneses formulierte es so: „Ich bin glücklich mit dem Spiel. Aber ich bin nicht sehr glücklich mit dem Spiel.“ Das sollte wohl heißen: Bis auf das bittere Ende war alles gut.

Vor dem Schlussabschnitt führte Alba noch

Aber Realismus tut gut. So viel mag die Kontrahenten am Donnerstag nicht unterschieden haben. Doch zwei Dinge spielten im Schlussabschnitt, in den die Berliner immerhin mit einer 56:50-Führung gingen, große Rollen. Da war zum einen das Verhalten der Schiedsrichter, die dem etablierten Klub Fenerbahce, der fünf Mal in Folge im Final Four stand, und dessen Trainer Zeljko Obradovic, der den Titel neun Mal gewonnen hat, einen gewissen Bonus in der Defensive gewährten, den Euroleague-Novize Alba nicht bekam.

Und dann machte sich natürlich auch die Qualität des Kaders im entscheidenden Moment bemerkbar. Reneses wechselte im Schlussviertel Jonas Mattisseck ein, 20 Jahre, hochtalentiert und ehrgeizig, erste Saison in der Königsklasse. Obradovic setzte auf Leo Westerman, 27, erfahren, achte Saison in der Euroleague, nach Stationen bei Partizan Belgrad, Limoges CSP, Zalgiris Kaunas und ZSKA Moskau am Bosporus gelandet. Der Franzose lieferte seinem Coach elf Punkte in knapp sieben Minuten und war der Matchwinner.

Fenerbahce ist Titelaspirant, Alba lernt

„Fenerbahce ist eben ein Titelaspirant“, sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi, „da nimmt ein Leo Westerman, der sonst in der Saison so mitläuft, die entscheidenden Dreier.“ Und trifft. Alba lernt gerade sehr viel, ohne dabei jedoch wie ein überforderter Schüler auszusehen. Der Manager hofft, dass die Nackenschläge, die sein Team in dieser Saison so oft bekam, weil es oft kurz vor dem Ziel abgefangen wurde, ihm schließlich helfen werden. „Das schafft Emotionen, und es regt zum Nachdenken an. Daraus lernt man mehr, als wenn man so ein Spiel gewinnt.“

Wie er genossen über 12.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena unabhängig vom Ausgang diese Partie. Die emotionalen, aber völlig friedlichen, türkischen Fans waren der eine Grund. Der andere war die „unfassbare Energie in der Halle – das kenne ich nur von der Basketball-Euroleague“, schwärmte Baldi. Und nur aus Spielen wie diesen zwischen Alba und Fenerbahce, in denen das Kribbeln von der ersten bis zur letzten Sekunde nicht aufhören will. Wäre es nicht zu schön, wenn es ein Wiedersehen in der nächsten Saison im Kampf mit Europas Besten gäbe? „Wir wollen da sein“, sagte Baldi. Und dann am besten keinen Trost mehr brauchen.

