Deutsche Hockey-Damen gewinnen gegen Südafrika

Stellenbosch. Deutschlands Hockey-Damen sind im Olympia-Jahr weiter ungeschlagen. Nach ihren beiden Siegen über Vizeweltmeister Irland (4:0 und 4:1) kam die DHB-Auswahl im dritten Test während ihres Zentral-Lehrgangs in Südafrika zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg gegen den Gastgeber.

Zweimal Pia Maertens (5. und 54. Minute), Rebecca Grote (57.) und Lena Micheel (59.) erzielten in Stellenbosch die Tore für das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger. "Technisch war das schon besser als gegen Irland, aber wir haben schon wieder zu lange gebraucht, um auf die Intensität zu kommen, die wir brauchen", sagte Reckinger.

Der deutsche A-Kader, der sich in Südafrika auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio vorbereitet, wird in Stellenbosch noch zwei weitere Test-Partien absolvieren. Am Sonntag (14.00 Uhr/MEZ) und am Dienstag (09.00 Uhr) geht es erneut gegen die Südafrikanerinnen.