Aus der Traum für die BR Volleys vom Viertelfinale

Drama in fünf Akten: Die Berlin Volleys unterliegen in der Champions League Nowy Urengoj 2:3. Dabei führten die Berliner mit 2:0.

Berlin. Was für ein verrückter Abend in der Schmeling-Halle, was für ein dramatischer Verlauf für die BR Volleys gegen eine der besten Mannschaften Europas: Das Team von Trainer Cédric Enard war nah dran, Fakel Nowy Urengoy glatt in drei Sätzen zu bezwingen, brannte zu Beginn ein wahres Volleyball-Feuerwerk ab. Doch es verlor schließlich 2:3 (25:21, 25:15, 20:25, 22:25, 10:15). Damit ist der Traum vom Erreichen des Viertelfinales in der Champions League quasi ausgeträumt. „Uns ist klar“, sagte Kapitän Moritz Reichert, „dass wir dieses Spiel gewinnen mussten.“

Anfangs wirkten die Berliner vor 4583 Zuschauern wie aufgedreht. Allen voran die von ihren Verletzungen zurückgekehrten Benjamin Patch und Samuel Tuia. Insgesamt klappte fast alles wie am Schnürchen, beim Aufschlag, im Block, bei der Annahme. Jedenfalls in den ersten beiden Sätzen. 63 Prozent Angriffsquote, das heißt, fast zwei Drittel aller Angriffe wurden erfolgreich abgeschlossen – das sieht man nicht alle Tage, erst recht nicht gegen einen solchen Konkurrenten.

Erste kleine Fehler nach 2:0-Führung

Im ersten Satz wuchs der Vorsprung der BR Volleys über drei und vier auf fünf Punkte (20:15) – er war damit relativ zügig entschieden. Noch schneller ging es in Satz Nummer zwei. Diesmal startete der Deutsche Meister schon mit einer 6:1-Führung nach einer starken Aufschlagserie von Moritz Reichert. Die Russen begannen zu hadern, ihr Rückstand wuchs in der Folge immer weiter. Das lag aber auch daran, dass den Gastgebern alles zu gelingen schien. War es einer dieser besonderen Abende?

War es nicht. Nach dem furiosen 2:0-Start schlichen sich kleine Fehler ein, ein Nachlassen in der Entschlossenheit. Schon wendete sich das Blatt. Kleinere Rückstände holten die Berliner zweimal auf im dritten Abschnitt, der beim 14:14 noch der letzte hätte werden können. Nun kippte das Geschehen. Nowy Urengoy wurde sicherer, Berlin immer unsicherer, auch durch viele Unterbrechungen, die von den Russen herbeigeführt wurden. Geplänkel, das Wirkung zeigte. Der vierte Satz bot großen Kampf, mit dem besseren Ende für die Gäste. Sie spielten das Momentum nun geschickt bis zum Ende des Tiebreaks aus. „Wir haben uns den Rhythmus nehmen lassen“, ärgerte sich Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.