Zukunft des Sechstagerennens: Finale am Familientag

Berlin. An akrobatisch tanzenden Frauen können sich die Geister durchaus scheiden. Nicht mehr zeitgemäß finden sie die einen, andere betrachten dagegen mehr den sportlichen Aspekt des Cheerleadings. „Das Thema ist relativ sensibel, es gibt verschiedene Blickwinkel“, weiß auch Valts Miltovics, der Geschäftsführer des Berliner Sechstagerennens. Der Lette gehört zu denjenigen, die die Leistung schätzen und lässt während der Veranstaltung jeden Abend Cheerleader im Velodrom auftreten. Sogar in den steilen Kurven der Radrennbahn zeigen sie waghalsige Choreografien. „Die Cheerleader kommen gut an“, sagt Miltovics.

Sie passen eben auch einfach gut in das Konzept aus Show und Sport, bieten genau wie die Radprofis beide Komponenten. Rund 50.000 Zuschauer lockte dies an den sechs Tagen in die Halle. „Das macht uns sehr glücklich“, so der Geschäftsführer, der vor allem auf den Montag sehr gespannt war. Denn da hatten die Macher die Tradition betont, Trillerpfeifen und Rasseln verteilt, damit die alteingesessen Sechstage-Fans in dem inzwischen allgemein modernisierten Ambiente mal wieder ein bisschen in der guten alten Zeit schwelgen konnten. Die Stimmung am Montag stimmte, es war laut, sehr laut. „Sensationell“, fand Miltovics.

TV-Interessen stecken hinter der Verschiebung

Genau in diesen Abend hinein aber kündigte die Madison Sports Group aus London als Veranstalter einen nicht unwesentlichen Bruch mit der Tradition an. Im kommenden Jahr findet das Sechstagerennen in Berlin vom 9. bis zum 14. Februar statt und läuft dann nicht mehr von Donnerstag bis Dienstag, sondern startet Dienstag und endet am Sonntag. „Das war keine leichte Entscheidung“, so Miltovics. Verschiedene Faktoren hätten die Madison Group aber bewogen, diese Änderungen zu beschließen. „Wir wollen die Six-Day-Serie mit dem Termin stärken und damit auch dem gestiegenen internationalen TV-Interesse Rechnung tragen. Berlin ist ein sehr, sehr wichtiges Event und Aushängeschild“, sagt James Durbin, Geschäftsführer der Londoner.

Nachdem die Serie in dieser Saison von sieben auf vier Veranstaltungen (London, Berlin, Manchester, Brisbane) geschrumpft ist, versprach Durbin für das nächste Jahr wieder Wachstum. Die Rennen in Hongkong und Kopenhagen etwa sollen zurückkehren. Nach dem Auftakt im Oktober in London will Durbin die anderen Veranstaltungen vor allem im November, Dezember und Januar platzieren. „In den nächsten sechs bis acht Wochen soll der Kalender feststehen“, sagt der Australier, der mit sieben bis acht Rennen rechnet. Berlin könnte demnach zum Finale der Serie werden. Das würde zum Anspruch passen, dem Rennen im Velodrom mehr globale Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Wirtschaftlich läuft es wieder rund

Mit der lokalen Wahrnehmung war die Madison Group auch in diesem Jahr zufrieden. „Die Zuschauerzahl zeigt eine gewisse Stabilität“, so Miltovics, der sich ebenso im Vorjahr über gut 50.000 Besucher freute. In der Kombination von Gästen und Sponsoren erreichte die Veranstaltung auf wirtschaftlicher Ebene zum zweiten Mal in Folge eine schwarze Null und trug sich damit selbst. Wobei die neue Struktur bei den Geldgebern deutlich sichtbare Nebenwirkungen hatte. „Die Bahn ist sehr bunt“, findet auch Miltovics, der über 60 Partner akquirieren konnte. Viele davon prangten mit geklebten Werbebannern direkt unter den Rädern der Athleten. „Das Interesse ist auch für das nächste Jahr schon sehr groß, das lässt uns positiv in die Zukunft blicken“, sagt der Geschäftsführer, der sich in seinen Aktivitäten nicht nur auf die sechs Tage des Rennens beschränken will.

Bei den Sixdays im Velodrom zeigen Cheerleader, was sie können.

Foto: Marcel Stein (FMG) / Marcel Stein

Im Sommer zog die Geschäftsstelle des Sechstagerennens in einen Hinterhof im Prenzlauer Berg, eine sehr radbetonte Gegend. Doch niemand dort kannte das Sechstagerennen. „Den Radsport weiter in die Gesellschaft zu bringen, das ist für uns das große Thema das ganze Jahr über“, erzählt der Lette, der neue Projekte dazu im Kopf hat und diese nach und nach angehen möchte.

Gestaltung des Sonntags noch nicht ganz klar

Die interessanteste Aufgabe dürfte aber die Transformation der Veranstaltung auf die neuen Tage werden. Vor allem der Sonntag, bisher als Familientag von 11 bis 18 Uhr konzipiert, dürfte ein anderes Gesicht bekommen. Die große Siegerehrung könnte gegen 20.30 Uhr stattfinden, also nicht mehr so spät wie an diesem Dienstag. Das wäre TV-freundlicher und damit im Sinne der grundsätzlichen Orientierung, mehr Fernsehpräsenz zu erzielen. Mit einem Beginn gegen 14.30 Uhr ließe sich der familiäre Aspekt immer noch gut bedienen, glaubt Miltovics.

Eines wird aber trotz der Veränderungen auch sicher bei der nächsten, der 110. Auflage des Berliner Sechstagerennens wieder so sein wie bisher. Die Cheerleader fallen im Velodrom nicht aus der Zeit, höchstens aus der Kurve, wenn sie nicht gut aufpassen.