Achtelfinale DFB-Pokal: SC Verl gegen den 1. FC Union Berlin live im TV & Stream

Achtelfinale: Am Mittwoch ist der 1. FC Union Berlin zu Gast beim SC verl

Achtelfinale im DFB-Pokal: Am Mittwoch ist der 1. FC Union Berlin zu Gast beim SC Verl. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

DFB-Pokal 2019/2020 So sehen Sie das Spiel SC Verl gegen Union Berlin live

Achtelfinale im DFB-Pokal: Am Mittwoch (5. Februar, Anstoß 18:30 Uhr) ist der 1. FC Union Berlin zu Gast bei West-Regionalligist SC Verl. Die Köpenicker setzten sich in der 2. Runde dank eines 3:1-Sieges gegen den SC Freiburg durch. Späte Tore verhindern die drohende Verlängerung und ermöglichen dem 1. FC Union Berlin den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Verl schoß erst den FC Augsburg mit 2:1 aus dem Turnier und besiegte in Runde 2 Holstein Kiel mit 8:7 nach Elfmeterschießen.

Das sind die Spiele des DFB-Pokal-Achtelfinals im Überblick

Die Ostwestfalen spielen eine beeindruckende Saison und sind im DFB-Pokalwettbewerb schon zu einem kleinen Favoritenschreck geworden. Nun soll auch Union Berlin geärgert werden. "Das wird verdammt schwer. Wir spielen gegen einen Bundesligisten, der es in der ersten Liga toll macht." so Verls sportlicher Leiter Raimund Bertels, "Aber wir werden wieder alles reinhauen, wie schon gegen Augsburg und Kiel und mit der Unterstützung aller Verler vielleicht noch einmal ein Fußballwunder erleben."

Union sollte sich nicht auf den Kampf verlassen

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel SC Verl gegen den 1. FC Union Berlin live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Mittwoch (5. Februar) um 18:15 Uhr. Ab 18:30 schaltet Sky dann live zur Partie. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Wo gibt es die Höhepunkte im Free-TV und Stream zu sehen?

Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird das Erste am Mittwoch nach der um 20:15 beginnenden Liveübertragung der Partie Bayern München gegen 1899 Hoffenheim ausstrahlen. Erstmals hat sich auch die Axel Springer SE Rechte für den DFB-Pokal gesichert. Damit kann die Bild-Gruppe auf den Internetseiten der Bild und Sport Bild ihren Lesern Highlight-Clips aller 63 Begegnungen des DFB-Pokals ab 0 Uhr des Folgetages auf internetfähigen Endgeräten anbieten.

Welche Spiele des Achtelfinales werden im Free-TV übertragen?

Dienstag, 4. Februar 2020

18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (Sport1)

20.45 Uhr: Werder Bremen - Borussia Dortmund (ARD)

Mittwoch, 5. Februar 2020

20.45 Uhr: Bayern München - TSG Hoffenheim (ARD)

SC Verl gegen den 1. FC Union Berlin im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Achtelfinale des DFB-Pokals SC Verl gegen den 1. FC Union Berlin live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: SC Verl vs. 1. FC Union Berlin

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

Lesen Sie auch:

Unions Dortmund-Held Bülter freut sich auf den BVB

Die 12 kuriosesten Fußballgeschichten 2019

Klinsmann: Pokalsieg mit Hertha ist „natürlich das Ziel“