Alba Berlin entwickelt neue Energie

Berlin. Die Krise war beendet, bevor sie eine werden konnte. Schon nach den ersten Minuten der Partie gegen die Hakro Merlins aus Crailsheim war klar, dass Alba deutlich energischer agieren würde als noch drei Tage zuvor in Litauen beim etwas blutleeren 80:104 gegen Zalgiris Kaunas. Am Ende wies Berlins Basketballteam seinen Verfolger aus Baden-Württemberg dann auch mit 98:82 souverän in die Schranken. Auf die Stimmung drückte lediglich, dass Tim Schneider am späten Nachmittag wegen eines Bandscheibenvorfalls operiert werden musste und der Mannschaft auf unbestimmte Zeit fehlen wird.

Alba sammelt Punkte ein wie Eichhörnchen

Marco Baldi freute sich über einen „wichtigen Sieg gegen einen offensiv gefährlichen Gegner“. Sein Team müsse „die Punkte einsammeln wie Eichhörnchen, denn wir werden bei dem Programm, das wir absolvieren, sicherlich hier und da noch etwas liegen lassen“, vermutet Albas Geschäftsführer. Deshalb sollten die Heimspiele in der Bundesliga „nach Möglichkeit schon gewonnen werden“. Was übrigens wie auch im Pokal bislang gelang.

Einer der Vorteile des gedrängten Terminkalenders sei, „dass man gleich wieder die Chance bekommt, den bitteren Nachgeschmack nach schlechten Spielen loszuwerden“, erklärt Luke Sikma. „Wir haben ein gutes Team geschlagen, weil wir mit großem Respekt und der Energie ins Spiel gegangen sind, die uns in Kaunas gefehlt hatte.“ Auch Albas Dirigent war sichtlich zufrieden, wissend, dass Alba beim Besuch von Fenerbahce Istanbul am Donnerstag (19.30 Uhr, Magentasport) noch weit mehr gefordert werden wird.

Hochsicherheitsspiel gegen Fenerbahce

Zum einen wegen des „Auswärts-Feelings“ in der eigenen Halle. Rund 3000 türkische Fans werden erwartet. Die Partie ist eines von fünf Hochsicherheitsspielen in dieser Saison, für die pro Kopf nur vier personalisierte Karten ausgegeben werden. Zum anderen sei Fenerbahce nicht mehr mit der Mannschaft zu vergleichen, gegen die Alba am Nikolaustag erst nach Verlängerung mit 102:107 verlor. „Die Mannschaft hat sich nach Schwierigkeiten zu Beginn gefangen und noch die Chance, um den Titel mitzuspielen“, glaubt Baldi, „dazu müssen sie alles holen, was noch zu holen ist. Das wissen sie, und wir wissen, was uns erwartet.“

Mehr über Alba lesen Sie hier.