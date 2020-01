BBL: EWE Baskets Oldenburg gegen Alba Berlin live im TV & Stream

18. Spieltag in der BBL: Am Sonntag ist Alba Berlin zu Gast bei den EWE Baskets Oldenburg. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Alba Berlin gewann am letzten Spieltag das Verfolgerduell in der Mercedes Benz Arena gegen Crailsheim Merlins mit 98:82 (52:39) und sicherte damit gegen den Vierten der Bundesliga, Platz drei in der Tabelle ab. Beste Werfer waren Hermannsson mit 18 und Rokas Giedraitis mit 17 Punkten, Luke Sikma glänzte mit zehn Punkten, neun Rebounds und fünf Assists. „Gerade nach der deutlichen Niederlage in Kaunas war es wichtig, dass wir uns mit einer solch soliden Partie zurückmelden“, hakte Kapitän Niels Giffey den Sieg schnell ab.

Jetzt geht es für die Berliner am Sonntag (2. Februar, 18.00 Uhr) auswärts gegen die EWE Baskets Oldenburg. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Vereine im November 2019 setzten sich die Berliner mit 90:77 durch.

EWE Baskets Oldenburg gegen Alba Berlin live im Stream

Alle Spiele der BBL werden live und in HD über das TV Angebot MagentaTV ausgestrahlt sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung gestellt. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel der Albatrosse gegen die EWE Baskets Oldenburg können online auf der Internetseite der Oldenburger erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Spiel findet am Sonntag (2. Februar) um 18.00 Uhr in der EWE-Arena statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: EWE Baskets Oldenburg vs. Alba Berlin

