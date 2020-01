Bahnrad-Sprinter Maximilian Levy ist Mr. Boombastic

Berlin. Wenn der Bass dumpf den Rhythmus bestimmt, wenn man automatisch beginnt, im Takt mitzuwippen, wenn die markanten ersten Worte des Textes ertönen, dann weiß im Velodrom jeder, wer auf der Bahn ist. „Mr. Boombastic“ schallt es aus allen Boxen, und auf seinem Rad lädt Maximilian Levy mit wedelnden Armen das Publikum dazu ein, mindestens genauso viel Spaß zu haben wie er selbst.

Der Berliner versteht und liebt es, die Stimmung anzuheizen. Ein perfekter Sportler für so ein Sechstagerennen. Aber nicht nur deshalb, weil er das Klamauk-Klischee bedienen kann. Levy bietet immer auch Leistung. In diesen Tagen war er sogar mächtig stolz darauf, wozu er tatsächlich im Stande ist. Beim Rundenrekordfahren legte er die 250 Meter am Sonnabend in 12,222 Sekunden zurück. „Das ist mein 81. Zeitfahren hier und die schnellste Zeit, die ich je gefahren bin. Das in meinem Alter“, keuchte der 32-Jährige anschließend. Als Sprinter das höchste Niveau auch jenseits der 30 zu halten, schaffen nicht viele.

Über Triathlon-Star Jan Frodeno zu neuer Inspiration

Levy war sich auch nicht sicher, ob er in diesem Jahr noch auf der Bahn sein würde. Vergangenes Jahr hatte er freiwillig auf die WM verzichtet wegen der Geburt seines dritten Kindes. Zuvor spürte er allerdings schon, dass alles irgendwie eingefahren war. „Ich hatte mal Lust, etwas Neues zu probieren, mal ein bisschen aus der Mühle herauszukommen. Ich war mit einigen Dingen unzufrieden, weil die Entwicklung nicht voranging und trainingswissenschaftlich wenig Input kam“, erzählt der vierfache Weltmeister.

Er nahm die Dinge deshalb selbst in die Hand. Inspiriert von Triathlon-Star Jan Frodeno, den er vor Jahren kennengelernt hat. „Ich fand es faszinierend, was ein Mensch leisten kann“, sagt Levy, für den der Triathlon eine neue Quelle der Motivation wurde. Im Oktober 2018 fing er an, das Schwimmen für einen Ironman zu üben – 3,8 Kilometer. „Da hatte ich am meisten Respekt vor“, so Levy, der in Cottbus lebt. Ein halbes Jahr lang trainierte er sich allein: „Es war interessant, was man in Sachen Effektivität noch rausholen kann.“ Ab Januar 2019 kam das Laufen hinzu für den abschließenden Marathon. Der Mittelteil, das Radfahren über 180 Kilometer, war die geringste Herausforderung.

Über Frodeno erhielt Levy im vergangenen Sommer einen Startplatz beim Ironman in Frankfurt/Main. Trotz tropischen 40 Grad Celsius hielt er durch, 12:20 Stunden brauchte der Bahnsprinter, für dessen muskulösen Körper das Schwimmen und Laufen schwierige Disziplinen sind. Acht Kilogramm nahm er ab. Doch die sind längst wieder drauf. Um eine Gewissheit ist er nun auch reicher: „Am Ende gibt es nur die Grenzen, die man sich selber setzt.“ Diese Erkenntnis half auch bei der Rückkehr auf die Bahn, die besser verlief als erwartet. „Wenn man Ausdauertraining gemacht hat und lange kein konzentriertes Bahntraining, das hatte schon sein Risiko. Vom Kopf her war immer offen, ob es klappt oder nicht“, so Levy.

Am Dienstag zum Finale soll es richtig schnell werden

Weil sich alles so gut fügte, stieg der gebürtige Berliner sogar wieder eher in die Saison ein als geplant. Verletzungs- und Formprobleme im Teamsprinter-Lager machten das nötig. „Die Mannschaft kann jedes bisschen Stabilität gebrauchen. Und wenn jemand für Stabilität steht, dann bin ich das wahrscheinlich“, erzählt der dreifache Olympia-Medaillengewinner, der im Sommer in Tokio seine vierten Spiele bestreiten will.

Auf dem Weg dorthin ist die WM in Berlin in vier Wochen ein wichtiger Meilenstein für Levy, der vor allem im Keirin seine Chancen wittert. Die Form scheint sich in die richtige Richtung zu bewegen. „Mein Trainer hat gesagt, ich soll am Samstag und Dienstag schnell fahren“, so Levy, der das Sprinterfeld anführt. Der erste Teil des Plans ging schon mal auf, das verspricht für das Sechstage-Finale wieder einen großen Auftritt (ab 17.15 Uhr). Wenn „Mr. Boombastic“ erklingt, ist es soweit.