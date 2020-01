Pferdeflüsterer Wewering wird 70

Berlin. Eigentlich wollte er zu den Galoppern und Jockey werden, doch dafür war er schlicht zu groß. Weil es aber unbedingt etwas mit Pferden sein sollte, wurde Heinz Wewering also Trabrennfahrer – der Größte, den es hierzulande je gegeben hat. Insgesamt acht Mal gewann er das Derby auf der Mariendorfer Bahn als Fahrer, ein weiteres Mal als Trainer sowie zehn Mal das Stutenderby – so oft wie kein anderer.

29 Jahre in Serie, von 1977 bis 2005, trug er zudem durchgehend den Goldhelm als deutscher Traber-Champion. Rund 60 Millionen Euro Preisgeld hat Wewering in seiner Karriere kassiert, wurde zwei Mal Welt- und vier Mal Europameister. Es sind imposante Zahlen, doch die wohl beeindruckendste ist diese: 16.912 Siege hat Heinz Wewering in seiner langen Laufbahn eingefahren, für über zehn Jahre hielt er damit sogar den Weltrekord. Zwar musste er diesen schon 2014 an den Amerikaner Dave Palone abgeben. Doch in Europa gibt es keinen erfolgreicheren Fahrer als ihn.

Heinz Wewering lebt seit 2010 in Lichtenrade

Heinz Wewering ist eine Legende, auch wenn er sich selbst nie so bezeichnen würde. „Dieses Wort erwähnt man meist in Zusammenhang mit Verstorbenen – und ich habe noch sehr viel vor“, sagt er. Am Dienstag wird Wewering 70 Jahre alt, doch er zählt noch lang nicht zum alten Eisen. Die Marke von 17.000 Siegen will der Wahl-Berliner, der seit 2010 in Lichtenrade lebt, gern noch übertreffen.

Sein Name ist weit über den Trabrennsport hinaus bekannt: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gratulierte ihm einst zum Weltrekord, und auch Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit war gut mit ihm befreundet. Ursprünglich stammt Wewering aus der Nähe von Münster.

Seinen ersten Sieg feierte er am 13. September 1965 als 15-Jähriger in Recklinghausen. Schon damals deutete er an, was ihn zeit seiner Karriere auszeichnen würde. Keiner antizipiert das Renngeschehen besser als Wewering; niemand hat ein besseres Händchen für die Pferde. Der ehemalige Derbysieger Peter Kwiet, selbst einer der ganz Großen des Trabrennsports, erinnert sich an eine besonders schwierige Stute: „Sie war überhaupt nicht zu bändigen und keiner bekam sie unter Kontrolle“, wird er auf der Mariendorfer Seite zitiert. „Aber eines Tages hat sich Heinz Wewering in ihren Sulky gesetzt und die Stute war sofort zahm wie ein Lamm.“