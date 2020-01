Favoriten Reinhardt/Kneisky beim Sechstagerennen auf Kurs

Berlin. Die letzten Rennen haben Spuren hinterlassen. Der rechte Arm von Theo Reinhardt ist am Ellenbogen bandagiert. Ein bisschen unglücklich sei die Situation gewesen, sagt der Madison-Weltmeister, der beim Sechstagerennen in Berlin während einer Jagd stürzte. „Aber sonst läuft alles nach Plan“, so der Berliner. Vier Teams haben sich in den ersten vier Tagen in eine gute Position gebracht und kämpfen am Montag sowie Dienstag um den Sieg auf der Radrennbahn im Velodrom. Neben Reinhardt und Morgan Kneisky (Frankreich), die am Sonntag ihre Führung in der Gesamtwertung behaupteten (316 Punkte), sind das Marc Hester/Oliver Frederiksen (Dänemark/307), Wim Stroetinga (Niederlande) und Moreno de Pauw (Belgien/306) sowie Andreas Graf und Andres Müller (Österreich/-1Runde und 281).

Während bei den Männern die Entscheidungen noch bevorstehen, sind bei den Frauen bereits die ersten gefallen. Am Sonnabend endete das Zweier-Mannschaftsfahren der Damen, Olympiasiegerin Katie Archibald und Elinor Barker aus Großbritannien sicherten sich mit 254 Punkten den Gesamtsieg nach drei Tagen und überließen anschließend den Sprinterinnen das Feld. Am Sonntag gingen die schnellen Bahnfahrerinnen erstmals auf die Piste.

Emma Hinze dominiert bei den Sprintfrauen

Das Publikum erlebte dabei eine große Dominanz von Emma Hinze (22/Cottbus), die sich sowohl im Zeitfahren, im Sprint und im Keirin durchsetzte. „Ich bin das erste Mal hier beim Sechstagerennen. Das macht richtig viel Spaß, wenn man so angefeuert wird“, so Hinze, die vor 9700 Zuschauern ihre Runden drehte und etwas fröstelte: „Es ist ein bisschen kalt. Oben in der Kurve bekomme ich Gänsehaut.“ Vielleicht kam die aber auch von der tollen Atmosphäre im Velodrom.

Viel mehr ins Schwitzen als die Sprinter geraten die Madison-Männer bei ihren langen Jagden. Die letzte davon am Sonntag gewannen Reinhardt und Kneisky vor Graf und Müller. Dass nur vier Teams noch im Rennen um den Titel sind, „macht es nicht unbedingt leichter, weil wir uns natürlich belauern“, sagt der zweifache Weltmeister Reinhardt, der die Folgen des Infekts spürt, der ihn in den vergangenen Wochen erwischt hatte. „Ich bin noch nicht wieder zu 100 Prozent fit“, so der Berliner, der sich zusammen mit Kneisky dennoch den Sieg auf seiner Heimbahn zutraut.