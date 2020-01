Deutsche Handballer: Mit einem guten Gefühl nach Hause

Berlin/Stockholm. Andreas Wolff zeigte es an. Mit dem Finger tippte er gegen seinen Kopf und jubelte Keeper-Kollege Johannes Bitter im Tor zu. Diese Endphase im Spiel um Platz fünf gegen Portugal, die hatten die deutschen Handballer mit Köpfchen gelöst. Den 29:27 (14:13)-Sieg zum Abschluss der Europameisterschaft am Sonnabend in Stockholm nicht nur dank zahlreicher Paraden von Torhüter Bitter eingefahren, sondern auch mit einer couragierten Leistung der jungen Garde.

„Wir haben für uns in die Zukunft investiert“, sagte ein sichtlich zufriedener Bundestrainer Christian Prokop, der den Neulingen die Möglichkeit gab, sich zu zeigen. „Das war ein guter Turnierabschluss. Es ist immer besser, mit einem Sieg aus so einem Turnier rauszugehen.“ Aus einem Turnier, das nicht mit der erhofften Medaille endete, dafür aber mit einigen anderen, wichtigen Erkenntnissen. „Das ist das Maximum, was wir haben rausholen können. Klar, ein Ball, ein Tor, gegen die Kroaten hätten das Halbfinale bedeuten können“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. „Doch es ist die realistischste aller Platzierungen. Wir haben aber auch gezeigt, dass mit der Leistung mehr geht.“

Prokop hat nach drei Ausfällen nur 14 Spieler zur Verfügung

Die DHB-Auswahl hat sich auch ohne einige Leistungsträger wacker geschlagen. Ist „ihren Weg durch die Hauptrunde gegangen“, wie Prokop lobte, und nach dem „Nackenschlag gegen Kroatien“ (24:25) wieder aufgestanden. Der fünfte Platz ist also ein schönes „Trostpflaster“, wie Rechtsaußen Tobias Reichmann einordnete. Das die Mannschaft mit einem „schönen, kalten Bier in der Kabine“ feiern wollte, wie Philipp Weber ankündigte.

Der Weg dahin war allerdings mindestens so steinig, wie der durch das gesamte Turnier. Die Partie gegen das Überraschungsteam der Portugiesen, die in der Vorrunde den Mitfavoriten aus Frankreich besiegten und mit dem sechsten Platz das beste Ergebnis ihrer bisherigen EM-Geschichte feierten, war von Beginn an eng. Ein Zwei-Tore-Vorsprung war das komfortabelste, was sich das DHB-Team in der spärlich gefüllten Tele 2-Arena in der ersten Hälfte erarbeitete.

Dass mit Patrick Wiencek (Knieprobleme), Hendrik Pekeler (Probleme an der Achillessehne) und Uwe Gensheimer (Infekt) gleich drei Leistungsträger fehlten, machte die Aufgabe für das restliche Team nicht einfacher. Vor allem in der Abwehr offenbarten die Deutschen große Lücken und waren in Hälfte zwei mit dem Überzahlspiel der Portugiesen, die den siebten Feldspieler einsetzten, völlig überfordert. „Da machen wir uns das Leben selbst schwer. Mit zu vielen Fehlern, zu vielen Würfen daneben“, bilanzierte Prokop. „Es war nicht einfach beim 7:6 zu verteidigen.“

Julius Kühn glänzt als sechsfacher Torschütze

Weil sich seine Teamkollegen auf dem Feld schwer taten, musste Torhüter Bitter ran. Der 37-Jährige glänzte nicht zum ersten Mal in diesem Turnier, parierte in der Schlussphase acht Bälle und gab den jungen Spielern vor sich das Selbstvertrauen, die Partie doch noch zu drehen. Zwischenzeitlich waren die Portugiesen nämlich sogar mit zwei Treffern in Führung gegangen. „Jogi war ein Glücksgriff für die Mannschaft. Nicht nur vom Charakter her sondern auch von der Leistung“, sagte Prokop.

Vor allem Julius Kühn als sechsfacher Torschütze und Marian Michalczik, der das Spiel auf der Rückraum-Mitte lenkte, machten Werbung in eigener Sache. Nutzten Prokops Casting für Tokio. Denn das ist jetzt das nächste Ziel der deutschen Handballer. Im April (17. bis 19.) bestreitet die DHB-Auswahl ein Qualifikationsturnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Einziges Testspiel am 13. März gegen die Niederlande

Gegen Schweden, Slowenien sowie Angola oder Algerien darf sich die deutsche Mannschaft keinen Ausrutscher leisten, sonst kann das Ticket für die Sommerspiele weg sein. „Alle wollen zu den Olympischen Spielen“, sagte Prokop, der mit seiner Mannschaft in Berlin zu den zwei besten Teams gehören muss, um nach Tokio zu kommen. „Da gibt es nur K.o.-Spiele. Bis dahin müssen wir noch einige Defizite abstellen.“

Defizite, die sich schon allein dadurch beheben lassen dürften, wenn die Mannschaft Zeit bekommt, um sich noch besser zu finden. Am 13. März zum Beispiel, wenn Gensheimer und Co. in Magdeburg gegen die Niederlande wertvolle Testspielminuten bekommen. Auch diese Partie dürfte ein weiterer Fingerzeig Richtung Olympia-Qualifikation sein.