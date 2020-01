Sechstagerennen Velodrom: Tandem-Team Robert Förstemann/Kai Kruse sprengt alle Ketten

Berlin. Der Dienstag hatte etwas Weihnachtliches. Zumindest für Robert Förstemann und Kai Kruse. Die beiden waren aufgeregt, obwohl sie wussten, was sie bekommen würden. Ihr Fahrrad sollte am Nachmittag auf dem Flughafen in Tegel eintreffen. Aber nicht irgendeins, sondern ein Bahn-Tandem – mit etlichen Spezialanfertigungen. Monatelang hatten sie auf dieses Gerät gewartet.

Die freudige Nervosität bezog sich zunächst einmal darauf, das Rad in Händen zu halten. Entscheidend aber sind die nächsten Tage. Dann steigen Kruse und Förstemann auf, bringen es in Schwung und werden sehen, was es wirklich taugt. Wobei die Hoffnung enorm ist, dass das Material mitmacht. Dann würde Förstemann den Donnerstag gern unter ein Motto stellen: „Wer schlägt das Tandem?“

Üblicherweise ist der 33-Jährige beim Sechstagerennen einer der Protagonisten des Sprintprogramms. Wenn die Sixdays an diesem Donnerstag starten, spielt der muskulöse Athlet aber eine Nebenrolle. Weil er umgesattelt und sich dem Parasport zusammen mit dem sehbehinderten Kruse (28) verschrieben hat. Es bleibt nur Zeit für ein Rundenrekordfahren mit dem Tandem gegen die Einzelsprinter. Am Freitag greifen er und Kruse den deutschen Rekord über die olympischen 1000 Meter an. „Am Sonnabend geht es dann um sechs Uhr früh nach Kanada“, sagt der Berliner. Dort findet die Para-WM der Bahnradfahrer statt, bei der das Team seine olympischen Ambitionen mit einer Medaille unterstreichen möchte.

Bei jedem Rennen ging zuletzt etwas kaputt

Schon vor gut einem Jahr waren Kruse und Förstemann bei der WM am Start, damals zum ersten Mal. Siebter wurden sie über die 1000 Meter, nach noch relativ wenig Training. Was ihr Potenzial andeutete. „Bereits da war klar, dass wir ein neues Rad brauchen“, erzählt Förstemann. Das alte war nicht stabil genug für ihre unbändige Kraft. Obwohl das Geld dafür schnell bewilligt worden ist, kam das neue Modell aufgrund von Kapazitätsengpässen beim Hersteller erst im November zum Einsatz. Allerdings war auch dieses Rad den beiden Sportlern nicht gewachsen.

Deshalb wurde es kürzlich noch einmal zum Tuning geschickt. Zurück kam es mit neuen Rädern, „die zwei Tonnen aushalten sollen und bei Airbus getestet worden sind“, so Förstemann. Der Gabelschaft ist verstärkt, die Speichen sind mehrfach gekreuzt und verlötet. Es soll steifer sein und damit sicherer. Denn bei allen ihren jüngsten Rennen verschliss das Material unter ihrer Kraft. „Wir bringen 4000 Watt auf die Pedale, über 400 Kilogramm, wenn wir antreten. Das waren Werte, die bisher noch nicht dagewesen sind“, erzählt Förstemann. Sie sprengten Ketten, das Karbon löste sich von den Rädern. Jeder Lauf wurde zu einem Sicherheitsrisiko.

In Bremen hatte Förstemann plötzlich Schiss

Für Förstemann der ganz normale Wahnsinn, der einfach dazugehört auf der Bahn. „Das Tandem ist schon gefährlicher, nicht ohne Grund ist es aus dem Programm genommen worden im olympischen Bereich“, sagt der Berliner. Wobei zuletzt auch ihm mulmig war, allerdings im Soloeinsatz. Jüngst fuhr er in Bremen beim Sechstagerennen. Vor einem Jahr hatte er dort einen schweren Sturz erlitten mit mehreren Brüchen. Bei der Rückkehr hatte „ich die ersten beiden Abende Schiss“. Montag fuhr er dann Bahnrekord. „Da habe ich mir zu Hause fast Ärger eingehandelt, weil ich versprochen hatte, nicht so risikoreich zu fahren.“

Der heftige Sturz im Vorjahr schränkte Förstemann lange ein, im August musste er noch einmal operiert werden. Das wirkte sich natürlich auf das Training aus. Wie die Resultate in Bremen zeigten, ist Förstemann aber inzwischen wieder voll auf der Höhe. „Unsere körperliche Leistungsfähigkeit ist sehr gut, der Kai hat sich enorm entwickelt in den letzten drei Monaten“, bestätigt Förstemann auch dem Kollegen gute Arbeit. Die Abstimmung der zwei sehr unterschiedlich großen und kräftigen Sportler funktioniert ebenfalls immer besser.

Sie sind die optimale Kombination für Tokio

Das Ziel ist vor allem eine solide Anfahrtsleistung. „Ohne uns dabei extrem den Zahn zu ziehen. Das war anfangs das Problem, weil meine Beschleunigungsfähigkeit deutlich besser ist als die von Kai. Das hat mich so viel Kraft gekostet, uns da in Schwung zu bringen, dass hinten raus nicht mehr viel ging“, so Förstemann. Inzwischen ist Kruse auf der ersten halben Runde viel stärker geworden. Und der erfahrene Para-Sportler, der in Rio 2016 mit Stefan Nimke bereits Bronze auf dem Tandem gewonnen hat, fühlt sich für die nächsten Aufgaben mit Förstemann nun bestens präpariert: „Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, wir sind die optimale Kombination.“ Für beide ist eine Medaille in Tokio das große Ziel, am liebsten in Gold.

Nationale Konkurrenz gibt es nicht mehr für die beiden, Rennen bietet der Kalender auch nur wenige. Daher ist das Sechstagerennen nun noch einmal eine gute Chance, sich vor der WM im Wettkampf zu messen und den eigenen Leistungsstand besser zu bewerten. „Die schnellsten Para-Tandems lassen selbst die besten Einzelsprinter hinter sich“, weiß Förstemann. Insofern ist sein Motto also nicht zu hoch gestapelt. Die eigentliche Frage aber lautet eher: Hält das neue Rad den Kräften von Kruse und Förstemann stand?