Die Unterstützung für Pechstein-Partner Große wächst

Berlin. Die Zeit drängt, bis Ende des Monats müssen Fakten her. Ideen und Konzepte werden benötigt, wie die Deutsche Eisschnelllaufgesellschaft (DESG) gerettet werden kann. Denn nach jahrelanger Misswirtschaft und struktureller Planlosigkeit droht in absehbarer Zeit ein finanzielles Desaster, die Zukunft des Verbandes steht auf dem Spiel. Das Bundesinnenministerium als größter Geldgeber will zum 1. Februar nun nachvollziehbar wissen, wie es weitergehen soll. Sonst könnten die Fördermittel weiter gekürzt werden.

Hilfe wird also dringend gebraucht, und genau danach suchen Uwe Rietzke und Dieter Wallisch, die nach dem überstürzten Rücktritt von Präsidentin Stefanie Teeuwen im November und dem gesundheitsbedingten Verzicht von Vizepräsident Hubert Graf einzig verbliebenen Präsidiumsmitglieder. Schatzmeister Wallisch und Vizepräsident Rietzke müssen schnell einen kommissarischen Präsidenten benennen, der in der Lage ist, die DESG vor dem Aus zu bewahren.

Mittel des Verbandes reichen noch bis zum Herbst

Derzeit sollen vier Bewerber im Gespräch sein, als einer davon gilt Rietzke, der es sich laut eigenen Angaben vorstellen könnte, den Posten bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung voraussichtlich im September zu übernehmen. Bei dieser sind dann alle Landesverbände zur Wahl eines komplett neuen Präsidiums aufgerufen. Wallisch aber hat bereits einen konkreten Standpunkt. „Herr Matthias Große hat sich beworben, und ich favorisiere ihn. Sein Konzept war mir sehr schlüssig, ich bin der Meinung, dass er momentan in dieser prekären Situation als einziger helfen kann“, sagt der Schatzmeister. Große ist der Lebenspartner der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein.

Pechstein selbst hatte Große für den Posten ins Spiel gebracht. In seiner Bewerbung bietet der Berliner Immobilienunternehmer unter anderem seine wirtschaftliche Kompetenz an und stellt in Aussicht, der DESG neue Sponsoren zuzuführen. Nach dem Rückzug von Hauptsponsor DKB der wohl wichtigste Punkt für den Verband. Sollte dies nicht gelingen, wäre der Betrieb der Geschäftsstelle in akuter Gefahr. Nach neuesten Berechnungen reichen die vorhandenen Mittel für den Etat noch bis zum Herbst, falls keine außergewöhnlichen Kosten entstehen bis dahin. Danach würde die DESG ins Minus rutschen.

Gemeinsames Treffen in Berlin am Sonntag

Am Sonntag kommen Wallisch und Rietzke nach Berlin, um sich mit Große zu treffen und sein Konzept detailliert zu besprechen. Was die anderen Kandidaten bewirken wollen und können, liegt derzeit noch im Unklaren. Selbst in der DESG-Geschäftsstelle gibt es bereits Stimmen pro Große. Wallisch kann zudem auf „Rückendeckung vom bayerischen Landesverband“ setzen. Unterstützer hat der Berliner aber ebenso in Erfurt. „Ich bin ganz klar dafür, dass man Matthias Große diese Chance gibt. Er kennt die Situation des Verbandes, hat ein Team hinter sich und will Sponsorengelder mitbringen. Das müssen die Verantwortlichen natürlich prüfen. Wenn es so ist, wäre er die beste Lösung für den Verband. Er hat dann sechs Monate Zeit, sich zu beweisen. Danach muss er sich der ordentlichen Wahl stellen“, sagt die Eisschnelllauf-Legende und jetzige Nachwuchstrainerin Gunda Niemann-Stirnemann.

Ihre Tochter Victoria Stirnemann (17) ist derzeit eine der wenigen sportlichen Hoffnungen der DESG auf die Zukunft, um die sich auch Vater Oliver Stirnemann sorgt. „Es wäre der falsche Weg, den nächsten Funktionär auf dieses Amt zu setzen, der wieder nichts hinkriegt. Der keine Wirtschaft hinter sich hat. Aber das ist genau das, was die DESG braucht“, so Stirnemann: „Es gibt keine Alternative, es muss etwas passieren. Der Verband kann nicht einfach so weitermachen wie bisher.“

Bewährungszeit im Amt ist ein positiver Aspekt

Dass Große in der Vergangenheit stark polarisiert hat, spielt für Stirnemann keine Rolle. „Dass er zum Teil umstritten ist, das wissen wir. Aber es war immer seine Aufgabe, sich für Claudia Pechstein einzusetzen, da gehören Konfrontationen mit dem Verband dazu. Nun könnte er ein Präsident auf Probe werden, dessen Arbeit nach sechs Monaten genau bewertet werden würde. Es wäre verheerend, diese Möglichkeit jetzt nicht zu nutzen. Da müsste man fragen, ob sich die Verantwortlichen ihrer Verantwortung bewusst sind“, so der Erfurter.

Die Bewährungszeit bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung sieht auch Wallisch als positiven Aspekt und hofft auf eine schnelle Lösung der schwierige Lage. „Um richtig arbeiten zu können, muss langsam wieder Ruhe einkehren“, sagt der Schatzmeister.