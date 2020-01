Sechstagerennen: Wieder ein bisschen mehr Volksfest

Berlin. Die vergangenen Tage hatten etwas von einer Lotterie. Keiner wusste genau, was nun tatsächlich passieren wird. Immer wieder machten neue Umstände die alten Pläne obsolet. Zum einen brachte der zeitgleich in Kanada stattfindende Bahnrad-Weltcup das Fahrerfeld des Berliner Sechstagerennens durcheinander. Zum anderen häuften sich jüngst Verletzungen, die die Einsätze bereits verpflichteter Profis hinfällig werden ließen. Erst am Dienstag konnten die Veranstalter nun die – hoffentlich – endgültigen Paarungen präsentieren. An der Seite von Favorit Theo Reinhardt rollt ab Donnerstag der Franzose Morgan Kneisky durchs Velodrom an der Landsberger Allee (ab ca 19 Uhr). Als bereits dritte Option.

Der zweifache Madison-Weltmeister Reinhardt nimmt es gelassen, man kennt sich im Peloton, kann sich schnell auf einen neuen Kollegen einstellen. „Es war in diesem Jahr sehr schwierig, das große Fahrerfeld und die Wunschkandidaten zu verpflichten“, gesteht Dieter Stein, der sportliche Leiter des Berliner Sechstagerennens, das in diesem Jahr vom ehemaligen Straßenprofi Marcel Kittel angeschossen wird. Sogar mit kleinem Feuerwerk.

Das Publikum wird deutlich jünger

Man passt sich eben an. Seit die Madison Sports Group aus London das Rennen in Berlin übernommen hat, ist viel passiert. Nicht nur im Programm, sondern auch auf den Rängen. Die Alterszusammensetzung im Publikum hat sich verändert. „2016 war das durchschnittliche Alter 65+, letztes Jahr lag es bei 44 Jahren. In drei Jahren so viel jünger zu werden, das freut uns“, so Valts Miltovics. Da kann man es zum Start schon mal ordentlich knallen lassen.

Die Umstrukturierung hängt natürlich stark damit zusammen, was an Unterhaltung neben der Bahn angeboten wird. Dort wurde viel probiert, „wir haben auch viel investiert, nicht alles war erfolgreich, die ersten zwei Jahre waren sehr schwierig, aber jetzt hat es funktioniert“, sagt der Geschäftsführer, der gern ein Publikum ansprechen würde, das zum Großteil zwischen 35 und 50 Jahren ist.

Die Konstellation bei den Sponsoren verändert sich

Die Modernisierung der lange etwas angestaubt wirkenden Veranstaltung sorgte bei der vergangenen Ausgabe erstmals seit Jahren für eine schwarze Null. Das Sechstagerennen, ausgestattet etwa mit einem Etat von 1,3 bis 1,5 Millionen Euro, trägt sich also endlich selbst. „Damit sind wir komplett zufrieden. Die Null motiviert“, so Miltovics, der viele Projekte im Kopf hat, um über die Sixdays den Radsport in Berlin ganzjährig präsenter zu machen.

Anders als im Vorjahr hat sich die Konstellation bei den Sponsoren neu sortiert. Statt zwei bis drei sehr großer Geldgeber sind nun wieder überwiegend viele kleinere dabei. Über 50 Partner, meist mit regionalem Charakter, unterstützen das Sechstagerennen und bieten den Besuchern diesmal so viele Gewinnspiele wie lange nicht.

Die Serie schrumpft in diesem Jahr deutlich

Ein bisschen mehr Volksfest-Atmosphäre gibt es also wieder, die sich auch im Programm manifestiert. „Der Montag wird ein Traditionstag, an dem wir versuchen, viel Berliner Sechstage-Tradition aufleben zu lassen“, erklärt der Geschäftsführer. Trillerpfeife und Sportpalastwalzer tönen durchs Velodrom. Auch der Sonnabend wird unter dem Motto „Hüttengaudi“ wieder zünftiger.

Während die Entwicklung in Berlin in geordneten Bahnen verläuft, muss die ambitionierte Madison Group anderweitig aber auch viele Rückschläge verkraften. Vor einem Jahr verkündete Chef James Durbin noch forsch, dass die Six Day Serie kontinuierlich ausgebaut werden und um drei Rennen pro Jahr wachsen solle. Doch statt sieben Stationen wie zuletzt sind jetzt neben London und Berlin nur noch Manchester und Brisbane als Finale übrig geblieben. Hongkong musste nach den Unruhen dort aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, in Kopenhagen zog sich der Veranstalter aus persönlichen Gründen zurück. Beide Rennen sollen nächste Saison wieder dabei sein, Melbourne ist allerdings komplett verschwunden.

Größere TV-Reichweiten als bisher

„Das Potenzial der Serie hat sich nicht geändert, aber die Herausforderungen sind manchmal größer als erwartet“, sagt Miltovics. Auch über ein zweites Rennen hierzulande hatte man in London am Sitz der Madison Group nachgedacht. „Wir haben uns aber entschieden, dass wir kein zweites Rennen in Deutschland in der näheren Zukunft organisieren werden“, erzählt Miltovics. Man wolle sich auf Berlin konzentrieren und hier mit den Sixdays mehr in die Gesellschaft rücken. Auch vom Prämiensystem ist man wieder abgekehrt, nur beim Finale der Serie gibt es über die vereinbarten Gagen hinaus noch Boni.

Dennoch sieht Miltovics keinen Grund, die Serie in ihren Zielen infrage zu stellen: „Der Wille ist immer da. Aber wir sind nicht so schnell, wie wir möchten. Einige Projekte sind immer noch in der Entwicklung.“ Ein Wachstum sei dennoch bereits jetzt zu sehen. „Die globale Reichweite in der TV-Präsenz ist deutlich gestiegen.“ In über 100 Ländern lassen sich die Berliner Sixdays dank erweiterter TV-Verträge verfolgen (in Deutschland live bei Eurosport2). Ein Erfolg, auf dem sich in aller Ruhe aufbauen lässt.