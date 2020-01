Eishockey: Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers live im TV & Stream

Eisbären-Stürmer Pierre-Cédric Labrie hat in dieser Saison bereits sieben Treffer erzielt. Am Freitag gibt es die nächste Gelegenheit für Treffer: die Straubing Tigers sind zu Gast in der Mercedes-Benz Arena

42. Spieltag in der DEL: Am Freitag (31. Januar 2020, 19.30 Uhr) empfangen die Eisbären Berlin die Straubing Tigers. Beim letzten Duell gegen die Bayern setzten sich die Berliner nach Treffern von Austin Ortega (4.) und Sebastian Streu (40.) knapp mit 2:1 durch. Können die Eisbären auch das Heimduell in der Mercedes-Benz Arena am Freitag für sich entscheiden?

Das sind die neuen Regeln in der DEL

Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD über das TV Angebot MagentaTV ausgestrahlt sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung gestellt. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel der Eisbären gegen die Straubing Tigers können online auf der Internetseite der Berliner erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz Arena am Freitag (31. Januar 2020) um 19.30 Uhr sind noch Karten erhältlich.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. Straubing Tigers

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Eisbären Berlin.

Lesen Sie mehr zum Thema Eisbären Berlin:

Eisbär Labrie: „Tore zählen für mich nur, wenn wir gewinnen“

Eisbären nach Sieg in Schwenningen wieder Vierter

Die Eisbären brauchen wieder ein klares Statement