Sechstagerennen (Six Day) in Berlin: Das müssen Sie wissen

Berlin. Das 109. Berliner Sechstagerennen beginnt am Donnerstag, sechs Abende in Folge drehen sich die Räder bei Berlins größter Sportparty im Velodrom an der Landsberger Allee. Und alles dreht sich vom 23. bis zum 28. Januar um den Radsport.

Die Bahn im Prenzlauer Berg wird zum Treffpunkt der Radsportszene, die Stimmung ist ausgelassen, die Laune bestens. Die Morgenpost beantwortet vor dem Start der Sixdays die wichtigsten Fragen.

Das Sechstagerennen in Berlin - wer gibt den Startschuss?

In diesem Jahr wird Marcel Kittel, der frühere Top-Sprinter und 14-malige Etappensieger der Tour de France, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendete, das Spektakel eröffnen und die Luftpistole an der Startlinie abfeuern.

Wer sind die Favoriten beim Six Day in Berlin?

Das sportliche Programm hat es in sich. Hauptattraktion sind natürlich die Madison-Männer. Zwar konnte das Berliner Siegerpaar des Vorjahres mit Theo Reinhardt und Roger Kluge nicht an den Start gebracht werden, da Kluge seinen Verpflichtungen auf der Straße nachgehen muss. Da es kurzfristig auch noch zu einigen Verletzungen kam, wurden die Paare noch einmal durcheinander gewürfelt. Reinhardt fährt nun mit dem Franzosen Morgan Kneisky um den Sieg. Ursprünglich war Maximilian Beyer an der Seite von Reinhardt vorgesehen, doch der musste kurzfristig zum Weltcup nach Milton/Kanada. Härtester Konkurrent könnte nun das Team mit dem Niederländer Wim Stroetinga und dem Belgier Moreno de Pauw werden.

Wie gewohnt sind auch die Sprinter dabei – mit dem großen Favoriten Maximilian Levy. Ebenso der Frauensprint (Sonntag bis Dienstag) ist zurück im Programm. Die deutschen Top-Fahrerinnen bereiten sich auf die WM in Berlin (26. Februar bis 1. März) vor, Olympiasiegerin Miriam Welte zelebriert ihren Abschied.

Beim Omnium der Frauen (Donnerstag bis Sonnabend) ist Weltklasse am Start, Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen treten in die Pedale wie die Britin Katie Archibald und die Niederländerin Kirsten Wild.

Natürlich dürfen auch die Steher nicht fehlen. Die Besten, die aktuell hinter dem Motorrad unterwegs sind, wurden verpflichtet und dürfen am Sonnabend sowie am Montag auf die Bahn. An allen Tagen finden vor den Rennen der Profis die des Nachwuchses statt.

Wie lang werden die Abende?

Am Donnerstag beginnen die Rennen um 17 Uhr (Nachwuchs, Profis ab ca. 19 Uhr), Schluss soll um 23.30 Uhr sein. Freitag und Sonnabend darf etwas länger gefeiert werden, um 0:30 Uhr ist das Ende vorgesehen. Hier sind jeweils zum Abschluss des Abends auch die Jedermänner auf der Bahn. Der Sonntag gehört der Familie, schon um 11 Uhr geht es los, gegen 18 Uhr soll alles vorbei sein. Montag ist der Start der ersten Rennen wieder um 17 Uhr, Dienstag dann um 17.15 Uhr. An beiden Tagen wird gegen 24 Uhr Schluss sein.

Was kostet das Bier?

Diese Frage ist natürlich besonders interessant. „Der Preis hat sich nicht geändert, er liegt immer noch bei fünf Euro für 0,5 Liter“, sagt Valts Miltovics, der Geschäftsführer des Sechstagerennens. Für das Geld gibt es das gute Schultheiss, Sechstage-Tradition pur also.

Wie sieht das Programm abseits des Sports aus?

Bunt, sehr bunt. Für die musikalische Untermalung ist an allen Tagen DJ BallerBarth verantwortlich, der Mann, der als Marcel Barth lange Jahre die Sechstage-Karawane als Stimmungskanone angeführt hat. Ansonsten gibt es diesmal jede Menge Sponsoren, „die wesentlich tiefer in der Veranstaltung engagiert sind“, so Miltovics. Das heißt, dass es für die Zuschauer jeden Tag einiges zu gewinnen gibt. So wird unter anderem jeden Tag eine nagelneue Vespa verlost. Schultheiss lobt genug Bier als Gewinn aus, um die Gartenpartys für das nächste halbe Jahr abzusichern.

Nach der großen Eröffnung am Donnerstag folgt am Freitag die „After Work Party“, da wird in das Wochenende hineingefeiert. Sonnabend geht es weniger modern zu, dafür ist „Hüttengaudi“ angesagt. Das bedeutet natürlich auch entsprechende Stimmungs- und Unterhaltungsmusik, inklusive Brezeln und Alpenhits. Der Sonntag ist der Familientag. Laufrad- und Maskottchenrennen begeistern die Kinder, denen auch sonst jede Menge geboten wird wie Hüpfburg oder Spielecke.

Am Montag ist der große Traditionstag. „Alle die sagen, dass die alten Sechstage-Traditionen nicht mehr da sind, sollen Montag kommen“, so Miltovics. Spreewaldgurke, Trillerpfeife und Sportpalastwalzer sind wieder da. Es wird sogar einen Auftritt von Schlagersternchen Undine Lux geben (ab 20 Uhr). Dienstag steigt sportlich das große Finale, mottotechnisch steht der Abend im Zeichen einer Fußball-Mannschaft aus Köpenick, es geht viel um den Bundesligisten 1. FC Union. An allen Tagen wird zudem natürlich viel an Neuem rund ums Rad präsentiert in der Halle.

Wo gibt es Tickets?

Tickets (ab 15,55 Euro) sind an den Abendkassen im Velodrom erhältlich. Wem das zu unsicher ist, der kann online unter www.sixday.com seine Eintrittskarten erwerben.

Kann man die Sixdays auch im Fernsehen verfolgen?

Kann man, aber es macht natürlich viel weniger Spaß, denn das echte Sechstage-Gefühl stellt sich nur im Velodrom ein. Trotzdem überträgt Eurosport jeden Tag, teilweise in Zusammenfassungen. Bei Eurosport 2 und Eurosport-Facebook lassen sich die Sixdays komplett live verfolgen.