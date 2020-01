Lena Röhlings: Berliner Kanu-Hoffnung für Paris 2024

Berlin. Die Reise nach Florida zum Jahreswechsel war als Familienurlaub gedacht. Aber natürlich konnte Lena Röhlings auch in Übersee nicht von ihrem liebsten Hobby lassen. Gute Kanuten werden im Winter gemacht, deshalb lieh sie sich kurzerhand ein Kanu aus und trainierte fleißig auf den Kanälen des Sunshine State.

In Berlin steht sie zurzeit dagegen vor allem im Kraftraum. Die Festveranstaltung im Wintergarten Varieté war am Montagabend deshalb eine willkommene Abwechslung für die 17-Jährige. Dort wurde Lena Röhlings als Berliner Nachwuchssportlerin des Jahres 2019 ausgezeichnet, mit dem wichtigsten Nachwuchspreis im Berliner Sport. Damit triumphierte zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren eine Athletin aus einer Wassersportart.

Kampfrichter mussten Lena Röhlings stoppen

Mit dem Gewinn der Bronzemedaille im K1 über 1000 Meter feierte sie im Vorjahr bei der Junioren-WM in Pitesti (Rumänien) ihren bislang größten internationalen Erfolg. „Ich bin sehr stolz nicht nur auf die Medaille, sondern auch darauf, wie ich die Situation gemeistert habe“, sagt sie. Röhlings bekam einen Fehlstart nicht mit und hatte bereits 250 Meter zurückgelegt, ehe sie von den Kampfrichtern gestoppt werden konnte; danach musste sie sich noch einmal ganz neu fokussieren.

Bei den deutschen Meisterschaften holte Röhlings auf der gleichen Strecke ebenso den Titel wie im K1 über 5000 Meter, über 200 Meter und 500 Meter gab es jeweils Bronze. Zudem war die Sportlerin vom Sportclub Berlin-Grünau auch im Kanumarathon erfolgreich: Beim Weltcup in Sandvika (Norwegen) siegte sie sowohl über 19,6 Kilometer als auch über die Kurzdistanz von 3,4 Kilometern.

Das Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris

Der Fokus liegt aber auf dem Kanusprint. Ihr großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Denselben Traum verfolgen auch Fünfkämpferin Annika Schneider (Wasserfreunde Spandau) und Ringerin Olivia Andrich (SV Luftfahrt), die bei der Wahl zum Nachwuchssportler des Jahres auf den Plätzen zwei und drei landeten. Schneider hatte bei der U19-WM Gold mit der Staffel gewonnen und holte auch in der Einzeldisziplin Laser-Run den Weltmeistertitel im Einzel und mit der Mannschaft. Andrich wiederum gewann Silber bei der Kadetten-EM und Bronze beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF).

Thomas Härtel, der Präsident des Landessportbunds, betonte am Montag die besondere Bedeutung guter Nachwuchsarbeit: „Nur wenn wir heute Talente fördern, werden wir auch künftig Medaillenerfolge feiern können. Zugleich zeigen wir, wo Grundlagen für leistungssportliche Spitzenleistungen geschaffen werden: in den Eliteschulen des Sports, die Training, Wettkampf und Ausbildung zugleich ermöglichen, und in den Vereinen und Verbänden, die sich aktiv um den Nachwuchs kümmern.“

Schulsportpreis für den Grünen Campus Malchow

Ebenfalls ausgezeichnet wurden am Montag die Eliteschüler des Sports: Schwimmerin Maya Tobehn (Schul- und Leistungssportzentrum Berlin), Fünfkämpferin Esther Fernandez Donda (Sportschule im Olympiapark) und Kanute Moritz Adam (Flatow-Oberschule) überzeugten nicht nur im Sport, sondern auch mit ihren schulischen Leistungen. Der Berliner Schulsportpreis ging in diesem Jahr an den Grünen Campus Malchow. Die Gemeinschaftsschule mit einem eigenen Bauernhof engagiert sich in zahlreichen Sportarten und entwickelt immer wieder neue Ideen und Konzepte.