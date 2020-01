Tennis-Star Andrea Petkovic bringt richtige Farbe ins ZDF

Berlin. Sie trug wieder die Farbe Rot. Doch statt eines Kleids wählte die Tennisspielerin diesmal eine Kombination aus Jackett, Hose und durchsichtiger Bluse. Es passte wieder einmal zu Andrea Petkovic. Zu ihren langen brünetten Haaren, die sie diesmal geschlossen trug. Und zu ihrem Temperament. Ja, Andrea Petkovic bringt Farbe ins ZDF-Programm.

Petkovic sagte die Australian Open wegen einer Verletzung ab

Zum dritten Mal moderierte die 32-jährige Sportlerin am Sonntag die ZDF-Sportreportage. Weil sie verletzungsbedingt die am Montag startenden Australian Open absagen musste, stand sie also statt in Melbourne nun in Mainz vor der Kamera. Und sie ist ein Gewinn.

Denn: Sie ist sympathisch. Sie schließt jede Moderation mit einem breiten Lächeln ab. Sie hat eine angenehme dunkle Stimme, mit der sie klar artikuliert und moduliert und nur in einen kleinen Singsang verfällt, wenn es etwas Besonderes zu vermelden gibt. Zum Beispiel, dass Hertha immer noch „zwei“ Plätze in der Tabelle hinter Union steht.

Wieder ganz in Rot: Andrea Petkovic bei ihrem dritten Auftritt als Moderatorin der ZDF-Sport Reportage.

Und mittlerweile hat sie auch ihre linke Hand im Griff, die in den ersten beiden Sendungen immer ein bisschen planlos in der Luft herumwedelte. Diesen Sonntag hielt sie sich praktischerweise zunächst an Karteikarten fest, um am Ende einmal beide Hände auszubreiten. Geht auch.

Interviews wie mit ZDF-Experte Hanno Balitsch führt sie routiniert auf Augenhöhe. Und sagt jeden Beitrag so fröhlich an, dass man sich darauf freut.

Auf Themen, die wie immer in der Sportreportage sich mit der Analyse vergangener Sportereignisse (die bittere Handball-Niederlage gegen Kroatien), menschelnden Geschichten (ist RB-Leipzig-Coach Julian Nagelsmann arrogant?) oder Hintergründigem, für das in der Regel kein Platz in der aktuellen Berichterstattung ist (der Herstellerstreit im deutschen Bobsport) beschäftigten.

Die Sportreportage ist und war (genauso wie der wunderbare ZDF-„Sportspiegel“, den es leider seit langem nicht mehr gibt) gerade an einem so (winter)sportreichen Sonntag wie diesem immer ein wichtiger Farbtupfer, setzt Akzente, gewichtet fern atemraubender Aktualität. Andrea Petkovic setzt dabei eine neue Nuance, durch ihr Outfit, ihre Ausstrahlung, ihre (gebändigte) Lebendigkeit. Sie gibt die richtige Farbe.

Günther Jauch würdigt Norbert König

Da passte es gut, dass sich im Einspieler niemand Geringeres als Günther Jauch meldete, der einen anderen verdienstvollen Kollegen, Norbert König, zu 30 Jahren Moderation in der ZDF-Sportreportage beglückwünschte.

Als der begann, war Andrea Petkovic gerade einmal zwei Jahre alt, was sie durch ein süßes Kinderbild hinter einem Tennisschläger veranschaulichte. Norbert König machte dabei vor allem offenbar durch seine sehr bunten Pullover Furore, was die ZDF-Sportreportage in einem wahrlich sehr bunten Abspann würdigte.

So wie es aussieht, wird das Andrea Petkovic nicht passieren. Sie trägt uni. Und die Farbe Rot passt ihr dabei so gut wie die Sendung zu ihr.