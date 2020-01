Hallenhockey: Gold für Deutschlands neues A-Team

Berlin. Ein Raunen ging durch die Halle, dann brandete Jubel auf. Es war schon ein Kunststück, wie einer der Besucher den gewiss nicht leichten Hockeyball mal eben mit der Hand aus der Luft fing, als dieser in Richtung Tribüne flog. Doch es gibt Tage, da gelingt einfach alles.

Eine solchen erwischten am Sonntag auch die deutschen Hockeyspieler. Im Finale der Hallen-Europameisterschaft in Berlin bezwangen sie vor 3500 begeisterten Zuschauern im Horst-Korber-Zentrum Welt- und Europameister Österreich mit 6:3 und holten sich damit ungeschlagen den Titel.

Vor zwei Jahren, bei der Hallen-WM ebenfalls in Berlin, gab es diese Finalpaarung schon einmal. Damals hatten die Österreicher gewonnen und den Gastgebern damit die ganz große Hockey-Party versaut. Auch dieses Mal ging der Titelverteidiger durch Michael Körper schon nach wenigen Sekunden in Führung.

Berliner Prinz bester Spieler des Turnier

Es war jedoch einer der seltenen Momente, in denen der beste Torschütze des Turniers sein Können aufblitzen ließ. „Wir haben stark verteidigt und ihre Top-Leute gut aus dem Spiel genommen“, sagte Deutschlands Kapitän Paul Dösch vom BHC, der per Siebenmeter für den Ausgleich sorgte. Es entwickelte sich eine hitzige Partie, in der Raphael Hartkopf nach einer Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler sogar zeitweise auf die Strafbank musste.

Das deutsche Team feiert im Horst-Korber-Sportzentrum die Hallen-Europameisterschaft.

Foto: Gregor Fischer / dpa

Doch das DHB-Team überstand auch diese kritische Phase und ging durch Philip Schmid in Führung, die Thies Prinz nach Wiederanpfiff sogar ausbaute. Trotzdem blieb es zunächst spannend. Erst im Schlussviertel schossen Hartkopf, erneut Dösch sowie Jan Schiffer den letztlich deutlichen Sieg heraus.

„Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, in meiner Heimatstadt den Titel zu holen“, sagte Prinz. Nach seiner Wahl zum besten Spieler der Veranstaltung durfte der frühere Blau-Weisse, der jetzt in Köln spielt, sogar noch ein zweites Mal jubeln. „Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel“, sagte er.

Bundestrainer Altenburg sieht einen Super-Jahrgang

Für Rekordsieger Deutschland war es bereits der 16. Hallentitel. Einer, der nicht unbedingt erwartet worden war. Bundestrainer Valentin Altenburg hatte im Vorfeld tiefgestapelt angesichts einer jungen und in dieser Besetzung kaum eingespielten Mannschaft. Eine 3:9-Niederlage gegen die Österreicher einen Tag vor Turnierstart schien diesen Eindruck zu bestätigen.

Doch von Spiel zu Spiel harmonierte das Team immer besser. „Die Jungs haben in kurzer Zeit eine tolle Entwicklung genommen“, lobte Altenburg. „Aber ohne die gute Vorarbeit in den Vereinen wäre das nicht gelungen, deshalb ist das ein Erfolg für das gesamte deutsche Hockey.“

Um die Zukunft des Sports muss einem nicht bange sein. Während sich die erste Garde momentan in Spanien auf die FIH Pro League und Olympia vorbereitet, bewies die nächste Generation in Berlin schon einmal ihre Qualitäten. „Es ist ein Super-Jahrgang“, meinte Altenburg und prognostizierte: „Für die Jungs ist das erst der Anfang von etwas ganz Großem.“ Die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer kommen für die Hallen-Europameister noch zu früh. „Aber ich würde mich wundern, wenn sie danach nicht alle den Sprung ins A-Team schaffen. Die Qualität dazu haben sie“, so Altenburg.