Nach Kroatien-Pleite: Jetzt erst recht, liebe Handballer!

Die Palette ist breitgefächert. Bitter, enttäuschend, traurig, unnötig, frustrierend, ernüchternd. Suchen Sie sich was aus, um die jüngste Niederlage der deutschen Handballer und das damit fast so gut wie besiegelte Aus aller Medaillenhoffnungen in Worte zu fassen. Der Auftritt gegen Kroatien war die beste Turnierleistung der Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB). Gereicht hat diese aber nicht, um dem Halbfinale näher zu kommen. Im Gegenteil.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Angefangen bei den namhaften Ausfällen, die das Team von Bundestrainer Christian Prokop schon vor Turnierbeginn hatte einstecken müssen. Unverbesserliche Optimisten riefen sofort den EM-Coup von 2016 in Erinnerung – auch damals hatte man doch mit einer Rumpftruppe den Titel geholt.

Bloß keine Trainerdiskussion anfangen

Doch mit der Erwartung einer Überraschung in ein solches Turnier zu starten, kann nur Enttäuschung mit sich bringen. Das müssen jetzt auch Prokop, Gensheimer und Co. einsehen. Und noch mehr. Es fehlt in der umgekrempelten und recht jungen Mannschaft an Leistungsträgern, an Spielern, die vorangehen und in solchen Phasen, in denen am Sonnabend das Spiel gegen Kroatien kippte, die Nerven behalten.

Nerven sind ein gutes Stichwort. Die sollte der DHB jetzt unbedingt behalten. Mit dem geplatzten Medaillentraum bei der EM endet die Reise dieses deutschen Teams noch nicht. Das nächste Ziel heißt Tokio. Die Olympischen Spiele im Sommer wollen die Handballer unbedingt erreichen. Das Ticket dafür kann die Mannschaft im April bei einem Qualifikationsturnier buchen – in Berlin, mit den eigenen Fans im Rücken. Und ganz nach dem Motto: Jetzt erst recht.

Es wäre also durchaus von Vorteil, nun mit Anstand in den letzten beiden Hauptrundenspielen aufzutreten, vielleicht noch das Spiel um Platz fünf zu erreichen, die verpatzte EM nicht zu hoch zu hängen – und vor allem keine Trainerdiskussion zu beginnen. Schließlich hatte Prokop seine Mannschaft gut auf die favorisierten Kroaten eingestellt. Am Ende war es einfach mangelnde Erfahrung, die den Ausschlag gab. Bitter.