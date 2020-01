Hockey-Männer gehen gegen Österreich auf Titeljagd

Torhüter Anton Brinckman (M.) und die deutschen Männer kämpfen am Sonntag gegen Österreich um den EM-Titel.

Die deutschen Männer ziehen bei der Hallenhockey-EM in Berlin ins Finale ein und spielen dort gegen Österreich am Sonntag um den Titel.

Berlin. Eigentlich war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Nachdem die deutschen Hockeyspieler bei der Hallen-EM in Berlin ihre ersten beiden Spiele mit einem Torverhältnis von 24:3 klar dominiert hatten, rechneten Spieler und Fans für den weiteren Turnierverlauf mit deutlich mehr Gegenwehr. Doch auch Russland war im Halbfinale am Sonnabend kein wirklicher Gradmesser für die Gastgeber.

Deutschland siegte vor 3500 Zuschauern im ausverkauften Horst-Korber-Zentrum mit 6:1 und spielt damit am Sonntag gegen Österreich um Gold. Gegen den Nachbarn hatte man 2018 ebenfalls in Berlin zuletzt das WM-Finale verloren. „Dieses Mal geht es hoffentlich andersherum aus“, sagte Torhüter Anton Brinckmann.

Gegen Österreich wartet ein Duell auf Augenhöhe

Wirklich gefordert wurde die DHB-Auswahl zuvor nur gegen die Niederländer. Zwar gewann die Mannschaft auch diese Partie mit 7:6 und bewahrte sich ihre weiße Weste in diesem Turnier. Doch der Siegtreffer für die Deutschen durch den Mannheimer Raphael Hartkopf fiel erst zwei Sekunden vor Schluss. Zuvor hatten die Gastgeber sogar mit zwei Treffern zurückgelegen.

„Da hatten wir unsere Probleme“, räumte Bundestrainer Valentin Altenburg ein. „Aber gerade das ist für eine Mannschaft, die noch nicht so viel Erfahrung gemeinsam hat, unglaublich wichtig: Zu wissen, dass sie auch dann zusammenhält, wenn es schwierig wird.“ Mit dieser Erkenntnis will das Team nun auch noch den letzten Schritt zum Titel machen. Gegen Österreich dürfte es dann tatsächlich ein Duell auf Augenhöhe werden.