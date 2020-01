Wasserballer wahren Olympia-Chance: 8:5-Sieg gegen Slowakei

Budapest. Die deutschen Wasserballer dürfen weiter auf die erste Teilnahme an den Olympischen Spielen seit 2008 hoffen.

Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm besiegte die Slowakei bei der Europameisterschaft in Budapest mit 8:5 (4:1, 1:2, 3:2, 0:0) und wahrte damit in der von Stamm zuvor als "erstes Endspiel" betitelten Partie die Chance auf das Achtelfinale. Kapitän Julian Real war mit drei Treffern der beste deutsche Torschütze.

Die EM soll für die Wasserballer ein Zwischenschritt auf dem Weg zu Olympia nach Japan sein. In Ungarn wollen sie sich für ein Turnier in Rotterdam qualifizieren, in dem es Ende März um Tokio-Tickets geht. Dafür reicht Platz acht sicher, unter Umständen ist auch Platz elf genug. Für beides müsste die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbands die Vorrunde überstehen und dafür in dieser mindestens Dritter werden.

Das erste Spiel in der Vierergruppe hatte Deutschland 9:17 gegen den Olympia-Zweiten Kroatien verloren. Am Samstag (17.30 Uhr) trifft die Mannschaft auf Montenegro. Die Slowakei hat bislang zwei Niederlagen kassiert und ist auch im letzten Spiel gegen Kroatien krasser Außenseiter.