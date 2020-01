EuroLeague: Olympiakos Piräus gegen Alba Berlin live im TV & Stream

Basketball EuroLeague: Für Alba Berlin geht es am Dienstag gegen das Basketball-Team von Olympiakos Piräus

19. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Dienstag trifft Alba Berlin auf Olympiakos Piräus. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Das sind die Höhepunkte für Sport-Fans in Berlin

Das sind die Höhepunkte für Sport-Fans in Berlin

Alba Berlin hat am letzten Spieltag in der Euroleague seine 13. Niederlage kassiert. Berlins Basketballteam, in dem Peyton Siva nach längerer Verletzungspause sein Comeback gab, unterlag trotz starken Finishs gegen Maccabi Tel Aviv mit 89:95 (45:50). „Wir war echt knapp dran, mehr aber nicht“, sagte Martin Hermannsson, mit 16 Punkten bester Berliner Werfer. „Maccabi hat gezeigt dass es eines der besten Teams der Euroleagueist und alle haben überragend getroffen“.

Hoffnung macht den Berlinern, dass jetzt fast alle Spieler - bis auf Stefan Peno, der nunmehr seit knapp einem Jahr verletzt fehlt - gesund und einsatzbereit sind. Im Spiel gegen Olympiakos Piräus am Dienstag (14. Januar, 20 Uhr) kann Aíto García Reneses also wieder aus dem Vollen schöpfen. Das letzte Duell gegen die Griechen im November 2019 verloren die Berliner mit 80:99. Können sie sich für die Niederlage am Dienstag revanchieren?

Olympiakos Piräus gegen Alba Berlin live im Stream

Die Spiele der EuropaLeague können über euroleague.tv (13.99 im Monat) oder über das TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel gegen Olympiakos Piräus können online auf der Internetseite der Griechen erworben werden. Das Spiel findet am Dienstag (14. Januar) ab 20.00 Uhr im "Stadion des Friedens und der Freundschaft" statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Olympiakos Piräus vs. Alba Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

Lesen Sie auch:

Alba Berlin nähert sich der Vollbeschäftigung

Das sind die Höhepunkte für Sport-Fans in Berlin

Alba Berlin unterliegt Maccabi Tel Aviv nur ganz knapp