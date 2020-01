Deutsche Volleyballer greifen nach dem Olympia-Ticket

Das DVV-Team besiegte im Halbfinale Bulgarien mit 3:1 und kämpft an diesem Freitag gegen Frankreich im Finale ums Olympia-Ticket.

Berlin. Es braucht schon etwas Wissen über die japanische Kultur, um zu verstehen, worum beim Olympia-Qualifikationsturnier der Volleyballer eigentlich gespielt wird. Der Gewinner erhält nämlich keinen Pokal im klassischen Sinne, stattdessen gibt es für das siegreiche Team eine sogenannte Daruma-Figur. Ein japanischer Glücksbringer, der durch seine besondere Form nicht umfallen kann und sich immer wieder aufrichtet.

Die deutsche Mannschaft verstand die ungewöhnliche Trophäe auch als Allegorie des eigenen Spiels. Nach der Pleite im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien und dem zwischenzeitlichen Ausfall von Topscorer Georg Grozer schlug das Team am Donnerstag zurück und machte damit den vorletzten Schritt auf dem Weg zum eigentlichen Hauptpreis dieser Veranstaltung: dem Ticket für Tokio 2020.

Superstar Georg Grozer ist wieder dabei

Deutschland gewann sein Halbfinale gegen Bulgarien mit 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23). „Wir waren heute von Anfang an überzeugt, dass wir das Finalticket holen“, sagte Christian Fromm. Gegner dort wird an diesem Freitag (20.10 Uhr, Sport1) Frankreich sein, das sich zuvor nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 gegen Slowenien durchsetzte. Damit kommt es im Finale zum Berliner Duell zwischen Moritz Reichert und Julian Zenger sowie Nicolas Le Goff, die in der Bundesliga allesamt für die BR Volleys auflaufen.

Bundestrainer Andrea Giani schickte zu Beginn seine erste Sechs aufs Feld, darunter der wiedergenesene Grozer und Denys Kaliberda, der zuletzt ebenfalls geschont wurde. Er meldete sich mit mehreren Zählern gleich gut zurück, wohingegen Grozer zunächst unauffällig blieb.

Die DVV-Auswahl machte ihre Ankündigung wahr und überzeugte mit variantenreichem Angriffsspiel. Erst beim 10:6 gelang Grozer sein erster Punkt, bei dem er dann allerdings prompt einen bulgarischen Spieler mit umhaute. Der Treffer zeigte Wirkung, den ersten Satz holten die Deutschen souverän.

Bulgariens Blockspiel funktioniert nur für einen Satz

Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die 4288 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle schier aus dem Häuschen. Dieses Mal war es wieder ein echter Heimvorteil von den Rängen, wie ihn die Mannschaft sich gewünscht hatte. Auch im zweiten Satz lagen die Deutschen fast durchgehend in Front und konnten ihren Vorsprung damit ausbauen. Jetzt fehlte nur noch ein Satz für das Finale, aber Bulgarien schlug zunächst zurück.

Auf einmal funktionierte bei den Gästen wieder das bekannt starke Blockspiel, das bis dahin noch kein Faktor gewesen war. Doch das DVV-Team bewies wie schon im gesamten Turnierverlauf seinen Kampfgeist und fand im entscheidenden Moment die Lücke.

Als der letzte Block des Gegners ins Aus flog, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Schon 2012 hatte Deutschland das Halbfinale des europäischen Qualifikationsturniers gegen die Bulgaren gewonnen, anschließend jedoch das Endspiel gegen Italien verloren. Mit Unterstützung der Daruma-Puppe soll es dieses Mal besser laufen.