Auftaktsieg: Deutsche Handballer dominieren die Niederlande

Trondheim. Es war der EM-Start, den sich die deutschen Handballer gewünscht hatten. Zumindest, was das Ergebnis betrifft: Mit 34:23 (15:13) gewannen sie ihr Auftaktspiel gegen die Niederlande. Es war allerdings nicht der erwartet überzeugende Auftritt im norwegischen Trondheim. Nach einer starken Phase in der ersten Halbzeit folgten viele schwache Minuten, eine Rote Karte für Kapitän Uwe Gensheimer und auch in Halbzeit zwei wirkte das deutsche Team lange nicht souverän. Bundestrainer Christian Prokop muss sich damit auseinandersetzen, dass die Abwehr phasenweise zu löchrig war und es im Angriff noch gewaltig hakt.

Handball-EM: Prokops schwierige Mission beginnt

Vor der Partie hatten die langjährigen und für diese EM nicht berücksichtigten Silvio Heinevetter und Patrick Groetzki dem deutschen Team über die sozialen Netzwerke aus dem Urlaub viel Glück gewünscht. Man könnte nach den ersten 60 EM-Minuten fast sagen, dass auch in der Partie gegen die Niederländer ein wenig Urlaubsstimmung herrschte: Aufregung, Hektik, Orientierungsschwierigkeiten, wie sie vorkommen an manchen ersten Urlaubstagen. Christian Prokop hatte sich vor der Partie Mühe gegeben, den Gegner stark zu reden - und er sollte Recht behalten. Was teilweise an den Niederländern lag, größtenteils aber am hemdsärmeligen Auftritt seines eigenen Teams.

Deutschland am Samstag gegen Spanien

Dabei war dieses Spiel ein so wichtiges für die deutschen Handballer. Ging es doch darum, das im Vergleich zur letztjährigen WM auf vielen Positionen veränderte Team in den EM-Fluss zu bringen und auf das Spiel gegen Spanien am Samstag (18.15 Uhr/ARD) vorzubereiten. Es ist das Duell gegen den Titelverteidiger und wird eine Schlüsselpartie auf dem Weg nach Schweden ins Halbfinale sein.

Trotz der klaren Blickrichtung nach vorne ging es am Donnerstagabend aber zunächst darum, Selbstvertrauen zu sammeln. Als die Nationalhymne erklang und das deutsche Team sich im Anschluss im Kreis aufstellte, sich in Stimmung brüllte und klatschte, war auch der Ausfall von sieben Rückraumspielern vergessen. Die EM hatte begonnen, nun ging es darum, mit beinharter Abwehr, Teamgeist und Tempospiel erfolgreich zu sein. „Wenn wir bei 100 Prozent sind, können wir jeden Gegner schlagen“, hatte Teammanager Oliver Roggisch zuvor gesagt.

Handball: Wiedersehen hat für Klein besonderen Reiz

Es waren nicht annähernd 100 Prozent. Zumindest ab jenem Zeitpunkt, in dem Uwe Gensheimer das Feld verlassen musste. Die 16. Minute lief, das deutsche Team führte 10:5 und gab nach holprigem Start klar den Ton an. Gensheimer trat zu seinem dritten Siebenmeter an diesem Abend an. Der Mann mit dem Gummihandgelenk zwirbelte den Ball mittig aufs Tor – mitten ins Gesicht von Hollands Torhüter Bart Ravensbergen. Der blieb minutenlang auf dem Boden liegen und stand erst wieder auf, als Gensheimer die Rote Karte gezeigt bekam und nur noch zuschauen durfte.

Torhüter Andreas Wolff hadert vor der Pause

Es war der Moment, an dem das deutsche Team seine Souveränität verlor, in dem der Faden riss. Immer wieder kam Hollands Rückraumspieler Kay Smits zu Torerfolgen, die deutsche Abwehr war fehleranfällig, Torhüter Andreas Wolff bekam kaum einen Ball zu fassen. Wütend und entnervt trommelte der 28-Jährige mit den Fäusten auf den Boden, als der Vorsprung dahinschmolz. Der Halbzeitpfiff wirkte zu dieser Phase vor 4057 Zuschauern wie eine Erlösung.

Christian Prokop hatte bis dahin alles versucht. Er hatte Paul Drux und Marian Michalczik abwechselnd als Spielmacher aufgeboten, hatte sein Personal auf den Außenpositionen und am Kreis hin und her getauscht. Es reichte, um auch in den zweiten 30 Minuten in Führung zu bleiben, aber jedes deutsche Tor war zunächst das Ergebnis harter Arbeit. Bei den Niederländern wirkte alles etwas leichter, der quirlige Spielmacher Luc Steins mogelte den Ball gleich mehrfach an Wolff vorbei. Der konnte sich immerhin auf Rechtsaußen Tobis Reichmann verlassen, der zwischen der 44. Und 45. Minute zwei Siebenmeter verwandelte und sein Team auf Distanz hielt. Dann aber bekam das Prokop-Team doch noch die Kurve. Jannik Kohlbacher, Julius Kühn, Timo Kastenig und Patrick Wiencek stellten bis Spielende wieder einen komfortablen Vorsprung her. In einem Spiel, in dem das Ergebnis am Ende klarer war als der Spielverlauf.