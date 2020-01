Deutsche Volleyballer: Im Team ans Sehnsuchtsziel Tokio

Berlin. Moritz Karlitzek machte sich so klein, wie er nur konnte. Als er den Ball auf sich zufliegen sah, duckte sich der Außenangreifer geistesgegenwärtig weg, so dass der Aufschlag der Slowenen haarscharf über seinen Rücken hinweg ins Aus zischte. Eine clevere, aber auch riskante Aktion, denn hätte er den Ball berührt, hätte nicht Deutschland, sondern der Gegner den Punkt bekommen.

Es war in der Partie am Dienstagabend bloß eine kurze Szene, doch sie machte gleich mehrere Dinge klar. Zum einen, wie knapp es beim Volleyball und gerade bei der laufenden Olympiaqualifikation in Berlin zugeht. Nur der Sieger des Achterturniers löst am Ende das begehrte Ticket für Tokio. Zum anderen zeigte sie, dass die deutsche Mannschaft diese genialen Momente von allen Beteiligten braucht, wenn sie das Turnier zu einem erfolgreichen Abschluss bringen will.

Gegen Slowenien fehlt den Deutschen die Spannung

Bereits nach dem Auftaktspiel hatte Bundestrainer Andrea Giani an seine Spieler appelliert, dass jeder von ihnen wie ein Star auftreten müsse. Am Mittwoch wiederholte er diese Forderung. „Es geht jetzt darum, dass jeder einzelne Spieler an sein persönliches Limit geht. Wir wollen mit der gesamten Mannschaft unser Spiel entwickeln“, sagte er. Bislang ist die DVV-Auswahl stark von ihrem Superstar Georg Grozer abhängig. 21 Zähler machte er im ersten Spiel, 22 im zweiten, ehe er dort mit Wadenproblemen ausgewechselt wurde. Gegen Slowenien mühte sich sein Ersatzmann Simon Hirsch redlich. Doch selbst er musste einräumen: „Unsere Mannschaft braucht den Georg. Er bringt uns einfach auf ein anderes Niveau.“

Ohne ihren Punktegaranten verlor Deutschland das abschließende Gruppenspiel gegen den Vize-Europameister mit 2:3. Dabei fehlte im Angriff häufig die letzte Konsequenz. Kapitän Lukas Kampa meinte: „Man hat schon gemerkt, dass die Spannung nicht mehr ganz so hoch war, weil das Halbfinale schon feststand.“

Berliner Reichert und Co. suchen noch die Leichtigkeit

In der Vorschlussrunde am Donnerstag (20.10 Uhr, Sport1) soll dann auch Antreiber Georg Grozer wieder dabei sein. Das Krafttraining absolvierte er am Mittwoch schon wieder mit dem Team. Doch allein darauf will sich Deutschland in diesem K.o.-Spiel nicht verlassen. „Wir haben immer gesagt, dass wir mehr als sechs oder sieben Leute brauchen. Wir haben eine gute und tiefe Mannschaft“, betonte Libero Markus Steuerwald. „Darauf kommt es an, wenn wir das Turnier am Ende gewinnen wollen.“

In der Vorrunde fehlte den Deutschen trotz einer vergleichsweise einfachen Gruppe aber häufig noch die Leichtigkeit, die das Team zum Beispiel 2017 zur Silbermedaille bei der EM getragen hatte. „Es flutscht noch nicht richtig“, konstatierte der Berliner Moritz Reichert.

Volleyballer hoffen auf Heimvorteil

Gegen Slowenien offenbarten die Deutschen Schwächen im Blockspiel, auch die Annahme lief noch nicht perfekt. Angriff und Aufschlag würden dagegen besser funktionieren als zuletzt bei der EM, lobte Giani. Zudem habe das Team Moral bewiesen und sich schon mehrfach aus Rückständen zurückgekämpft. „Da hat man gesehen, dass in der Mannschaft ein großer Wille vorhanden ist. Sie hat dieses Kribbeln, dieses gewisse Etwas“, so der Trainer. Nach zuletzt drei Auftritten in drei Tagen bekamen die Spieler am Mittwochnachmittag frei. „Wir konnten einmal kurz durchatmen und unsere Familien in den Arm nehmen. Das sind alles so kleine Dinge, die ebenfalls den Heimvorteil ausmachen“, meinte Lukas Kampa.

Auf den setzen die Gastgeber auch im Halbfinale – dann sicher vor mehr Zuschauern als gegen Slowenien, als nur 2377 Besucher in die Max-Schmeling-Halle kamen. „Der eine oder andere hat sich seine Energie bestimmt für Donnerstag aufgespart“, sagte Kampa. Ob das auch für seine Mitspieler gilt, wird sich zeigen.