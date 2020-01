Olympia-Quali: Volleyballer trotz Niederlage im Halbfinale

Das deutsche Volleyballteam unterliegt in der Olympiaqualifikation in Berlin Slowenien nur knapp. Es war ein Krimi - ohne Superstar.

Berlin. Der Tag hatte so vielversprechend begonnen. Die erste gute Nachricht hatte die deutschen Volleyballer schon vor der Partie gegen Slowenien erreicht. Die Wadenverletzung, die sich Superstar Georg Grozer tags zuvor zugezogen hatte, ist offenbar doch nicht so schlimm wie befürchtet. „Bei Georg ist soweit alles in Ordnung“, sagte Bundestrainer Andrea Giani, der optimistisch ist, dass sein bester Spieler beim Halbfinale am Donnerstag wieder mitwirken kann.

Drei Gegner im Halbfinale denkbar

Im letzten Vorrundenspiel wurde Grozer trotzdem geschont. Er verfolgte die Begegnung im Mannschaftshotel vor dem Fernseher. Denn die letzten Zweifel am Erreichen der nächsten Runde waren zuvor durch Belgiens Sieg gegen Tschechien ausgeräumt worden, was bereits die zweite gute Nachricht des Tages darstellte.

Für die dritte hätte die DVV-Auswahl danach gern selbst gesorgt. Doch das Team verlor vor nur 2377 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Vize-Europameister mit 2:3 (34:32, 20:25, 25:19, 21:25, 12:15) und verpasste es damit, vor der K.o-Runde weiteres Selbstvertrauen zu tanken. Der Gegner für die Vorschlussrunde wird am Mittwoch ermittelt – mögliche Kontrahenten sind Serbien, Frankreich oder Bulgarien.

Giani gibt der zweiten Garde eine Chance

Angesichts des schon sicheren Weiterkommens gab der Bundestrainer auch jenen Spielern eine Chance, die im bisherigen Turnierverlauf nur wenig zum Zug kamen. Sie nutzten sie nur bedingt. Im ersten Satz führte Deutschland schon mit sieben Punkten, ehe auf einmal der nötige Druck im Angriffsspiel abhandenkam. Slowenien hatte nun Aufwind und gleich sieben Mal Satzball, die jedoch allesamt abgewehrt wurden. So ging der erste Abschnitt mit etwas Glück doch noch an die Gastgeber.

Im zweiten Satz offenbarte das DVV-Team aber deutliche Schwächen im Blockspiel und musste den ersten Satzverlust dieses Turniers hinnehmen, nachdem man die ersten beiden Spiele noch glatt gewonnen hatte. Giani reagierte und brachte Julian Zenger von den BR Volleys als Libero, womit sich die Abwehr wieder stabilisierte. Den dritten Satz holten die Deutschen mit 25:19, doch Slowenien schlug erneut zurück. Im Tiebreak hatte der EM-Zweite das bessere Ende für sich.