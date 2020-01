FC Bayern München: Oliver Kahn legt mit Kampfansagen los

München. Als brodelnder Fußball-Vulkan will sich Oliver Kahn in Business-Hemd und Anzug nicht mehr aufführen. „Ich werde nicht durch den Meetingraum grätschen“, sagte der 50-Jährige und lächelte zum Abschluss seiner wegweisenden Antrittsrede als Vorstandsmitglied beim FC Bayern. Emotionalität habe ihm auf dem Platz sehr viel geholfen, „aber das ist über elfeinhalb Jahre her und die Dinge ändern sich“. Mit wohlüberlegten Worten rief der langjährige Kapitän am Dienstag bei seiner Vorstellung in der Münchner Arena ein neues Kapitel seiner Karriere aus.

Kahn strahlte zum Start seiner zunächst auf fünf Jahre datierten Amtszeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister auch gleich wieder diesen unbändigen Ehrgeiz aus, mit dem er zur verehrten Klub-Legende avanciert war. Ziel sei es für den FC Bayern, in allen Bereichen „die Nummer 1“ zu sein, sagte Kahn. Man wolle „hochklassigen, absoluten Weltklasse-Fußball“ bieten. Wie einst Uli Hoeneß will Kahn auch „für die Spieler da sein“ und eine „familiäre“ Atmosphäre schaffen.

In zwei Jahren soll Kahn bei Bayern Rummenigge ablösen

Als mächtiger Vorstandschef der Zukunft moderierte Kahn gleich einmal das jüngste Aufregerthema: die Torhüter-Debatte nach der Verpflichtung von Alexander Nübel. Der Schritt sei „sehr mutig“, lautete die Botschaft des einstigen Welttorhüters an das große Torwarttalent. Aus Vereinssicht sei es „eine sehr kluge und strategische Entscheidung“ gewesen, den ablösefreien Ex-U21-Nationalkeeper zu holen, sagte der einstige Heißsporn Kahn. Nübel sei zunächst bereit, „sich hinten anzustellen“ und von dem „verdienten“ Weltklassetorwart Manuel Neuer zu lernen, stellte er als Vorstand aber schnell klar.

Auch der „Titan“ soll lernen. In knapp zwei Jahren soll er den dann 66-jährigen Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden ablösen. Die Erwartung an Kahn ist groß, das verdeutlichten auch Hoeneß, Rummenigge und Bayerns Präsident und Aufsichtsratchef Herbert Hainer. Das mache ihm „nicht so viel aus“, sagte Kahn cool. „Ein großer Trainer des FC Bayern München hat mal gesagt: Wer bei Bayern München einen Vertrag unterschreibt, muss wissen, was er getan hat.“ Wer weiß das besser als der frühere „Titan“.