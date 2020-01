Andrea Giani ist Deutschlands Volleyball-Flüsterer

Berlin. Lukas Kampa hat Andrea Giani als einen sehr bescheidenen Menschen kennengelernt. Niemals käme es dem Bundestrainer in den Sinn, seine Erfolge an die große Glocke zu hängen, sagt der Kapitän der Volleyball-Nationalmannschaft.

Dabei hätte der Italiener durchaus einiges zu erzählen. Vor allem über Olympia – das große Ziel der deutschen Volleyballer beim laufenden Qualifikationsturnier in Berlin. Fünf Mal war Giani als Spieler bei Olympischen Spielen dabei. 1996 und 2004 gewann er mit den Italienern jeweils Silber, 2000 war es die Bronzemedaille.

Sonderlich viel spricht er darüber nicht. Der 48-Jährige ist kein großer Redner, doch er hat offenbar die Gabe, im richtigen Moment die passenden Worte zu finden. Als die Deutschen am Sonntag beim Auftaktsieg gegen Tschechien im zweiten Satz zwischenzeitlich schon mit fünf Zählern zurücklagen, ließ Giani seine Spieler wissen, er vermisse bei ihnen noch den letzten Funken. Prompt holte die Mannschaft acht Punkte in Folge und drehte so den schon verloren geglaubten Satz noch zu ihren Gunsten.

Sorgen bereitet die Wadenverletzung von Superstar Georg Grozer

„Da hat er wieder einmal genau die richtigen Worte getroffen“, sagte Lukas Kampa. „Es ist unglaublich wertvoll, einen solchen Fels in der Brandung zu haben, der immer eine absolute Ruhe und Souveränität ausstrahlt. Bei ihm hat man das Gefühl, dass er zu jeder Zeit einen Plan hat.“

Nach dem Auftakterfolg gegen die Tschechen ließen die Gastgeber am Montagabend beim 3:0 (25:18, 25:23, 26:24) gegen Belgien den zweiten Sieg folgen.

Vor dem abschließenden Vorrundenspiel an diesem Dienstag (20.10 Uhr, Sport1) gegen Vize-Europameister Slowenien ist dem Team der Einzug ins Halbfinale kaum noch zu nehmen. Sorgen bereitet aber eine mögliche Wadenverletzung von Superstar Georg Grozer: Er musste kurz vor Ende des dritten Satzes das Feld vorzeitig verlassen.

Andrea Giani war als Spieler schon bei fünf Olympischen Spielen

Nur der Sieger des Achterturniers am Ende das Ticket für Tokio. An Motivation mangelt es der deutschen Mannschaft nicht. „Olympia ist etwas ganz Besonderes“, meint Andrea Giani. Schon als 18-Jähriger war er 1988 in Seoul das erste Mal dabei. Trotzdem wäre eine erfolgreiche Olympiaqualifikation mit der DVV-Auswahl auch für ihn eine Premiere.

Zum ersten Mal könnte er als Cheftrainer auf der größten Bühne des Weltsports mitwirken. Doch nicht nur deshalb stellt das Turnier in der Max-Schmeling-Halle eine echte Bewährungsprobe dar. Seit 2017 ist Giani für den Deutschen Volleyball-Verband tätig, dem er gleich bei seinem ersten Turnier EM-Silber bescherte.

Die Turniere danach liefen allerdings weniger erfolgreich: Die WM 2018 wurde gleich ganz verpasst, bei den vergangenen Europameisterschaften war im September dann im Viertelfinale gegen die Polen Endstation. So steht Giani durchaus auch persönlich unter Druck, wenngleich er betont: „Es geht hier nicht um mich, sondern ausschließlich um die Mannschaft.“

Die Kommunikation ist wichtig für den Erfolg

Um das große Ziel zu erreichen, gelte es nun, „die Sachen, die wir uns über drei Jahre erarbeitet haben, hervorzuholen und zu aktivieren“, sagt er. Dazu leistet er von der Seitenlinie einen entscheidenden Beitrag. „Als Trainer ist dein einziges Instrument die richtige Kommunikation. Man muss lernen, diese wie eine weitere Waffe einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, wie man mit jedem einzelnen Spieler umgehen muss“, sagt Giani.

Kapitän Lukas Kampa meint: „Andrea gibt uns nicht nur Worte, sondern auch viel Energie mit auf den Weg.“ Er erinnert sich noch gut an das EM-Halbfinale von 2017. Auch damals lag Deutschland deutlich zurück. Aber anstatt dem Team die Leviten zu lesen, lächelte Giani bloß und übertrug seinen Optimismus damit auf seine Spieler, die letztlich die Partie noch gewannen. Für die entscheidenden Impulse braucht es manchmal eben gar nicht viele Worte.