Olympia-Quali: Grozer führt Deutschland zu Auftaktsieg

Berlin. Nach diesem Jahr ist Schluss, das hat Georg Grozer erst kürzlich noch einmal bestätigt. Nach dieser Saison wird der deutsche Volleyball-Star seine Karriere in der Nationalmannschaft unwiderruflich beenden. Die Zeit bis dahin will Grozer allerdings so lang wie möglich auskosten. Am liebsten würde der 35-Jährige im Sommer noch einmal zu den Olympischen Spielen nach Tokio.

Den ersten Schritt dorthin haben er und seine Kollegen schon einmal gemacht: Zum Auftakt der Olympia-Qualifikation in Berlin gewann das deutsche Team am Sonntag mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) gegen Tschechien. Die Partie gegen den vermutlich leichtesten Gruppengegner war allerdings gerade in den ersten beiden Sätzen längst nicht so deutlich, wie es das glatte Ergebnis vermuten lässt.

Acht Punkte hintereinander retten zweiten Satz

„Das war heute nichts für Feinschmecker. Zwischendurch haben wir zu viele Fehler gemacht“, meinte Kapitän Lukas Kampa. Der Druck, die letzte Olympia-Chance nicht schon im ersten Spiel vorzeitig zu verspielen, lastete schwer auf den Gastgebern. Es dauerte deshalb einige Minuten, ehe das DVV-Team so richtig im Spiel angekommen war. Erst nach einer frühen Auszeit von Bundestrainer Andrea Giani gelang es der Mannschaft besser, ihr Angriffsspiel durchzuziehen.

Mit 25:19 gewann Deutschland den ersten Satz. Die Anspannung hätte sich nun lösen können, doch das Gegenteil war der Fall. Im zweiten Satz liefen die Deutschen fast durchgehend einem Rückstand hinterher, immer wieder blieben ihre Angriffe im tschechischen Block hängen. Bereits mit 17:22 lagen sie gegen den WM-Zehnten von 2010 zurück – der Satz war eigentlich schon verloren.

Doch Georg Grozer hatte etwas dagegen: Mit ihm am Aufschlag gelangen Deutschland acht Punkte hintereinander und damit die nicht mehr für möglich gehaltene Wende. Ein krachendes Grozer-Ass brachte den Deutschen die 2:0-Satzführung und die 4129 Zuschauer im Berliner Volleyballtempel zu Ausrasten.

An diesem Montag wartet mit Belgien der nächste Gegner

„Ich versuche der Mannschaft zu helfen, wo ich kann. Und am Aufschlag ist einfach meine Position“, sagte der Matchwinner. Danach war der Bann gebrochen. Im dritten Satz wurde die DVV-Auswahl ihrer Favoritenrolle gerecht und holte auch diesen Abschnitt mit 25:20.

Bereits am Montagabend (20.10 Uhr/Sport1) ist Belgien der nächste Gegner. „Da müssen wir uns steigern und aus der Annahme heraus konsequenter spielen“, forderte Kampa. Mit einem weiteren Sieg stünden die Gastgeber so gut wie im Halbfinale des Turniers. Allerdings löst am Ende nur der Turniersieger das Ticket für Tokio.