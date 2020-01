Handball-EM 2020: So sehen Sie die Spiele live im TV und Stream

Die Handball-EM startet am 9. Januar. So sehen Sie die Spiele im TV und Stream

Die Handball-EM 2020 startet am 9. Januar 2020. Deutschland gilt als Mitfavorit. Alle Infos zur Übertragung im TV, Stream und Liveticker.

Handball-Europameisterschaft So sehen Sie die Spiele der Handball-EM 2020 live im TV

Gensheimer bekräftigt Kritik an hoher Belastung

Auftakt zur Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden: Am Donnerstag (9. Januar 2020) startet für die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Mission EM-Titel.

Handball-EM 2020 - Das sind die Favoriten

Neben dem amtierenden Handball Weltmeister Dänemark und dem Europameister Spanien zählen in diesem Jahr auch die Norweger zu den heißen Titelkandidaten: In der letzten Weltmeisterschaft war erst im Finale gegen die Dänen Schluß und dieses Mal hat das Team von Christian Berge seine Fans im Rücken. Frankreich gehört in die Reihe der Mitfavoriten, aber auch die deutsche Handball Nationalmannschaft rechnet sich Chancen aus. Zum erweiterten Favoritenkreis die Mannschaft aus Kroatien.

Die Handball-EM findet seit 1994 alle zwei Jahre statt. Rekord-Europameister mit vier Titeln ist Schweden. Deutschland durfte bereits zwei Mal den Pokal in die Höhe halten: 2004 und 2016. Von 2006 bis 2014 teilten sich Frankreich und Dänemark abwechselnd den Pokal. Amtierender Europameister ist seit 2018 Spanien.

Wie sehen die Gruppen bei der EM 2020 aus?

Das DHB-Team hat eine machbare Gruppe erwischt. Gegen die Außenseiter Niederlande und Lettland sind in der Gruppe C Siege Pflicht. Die Partie gegen Europameister Spanien entscheidet vermutlich, ob das DHB-Team mit null, ein oder zwei Punkten in die Hauptrunde einzieht.

Gruppe A: Kroatien, Montenegro, Serbien, Weißrussland

Gruppe B: Österreich, Nordmazedonien, Tschechien, Ukraine

Gruppe C: Deutschland, Lettland, Niederlande, Spanien

Gruppe D: Norwegen, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Portugal

Gruppe E: Dänemark, Island, Russland, Ungarn

Gruppe F: Schweden, Polen, Schweiz, Slowenien

Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu Modus, Gruppen, Spieler & Spielplan der Handball-EM 2020 im Überblick:

Handball-EM 2020 - Modus, Teams, Gruppen & EM-Spielplan

So sehen Sie die Europameisterschaft live im TV

Die EM 2020 wird im Free-TV übertragen. ARD und ZDF haben sich die Rechte gesichert und zeigen alle Spiele des DHB-Teams live. Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Alle anderen Partien werden vom kostenlosen Streaming-Portal sportdeutschland.tv übertragen.

Das sind die TV-Termine der Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Deutschland gegen die Niederlande (Donnerstag, 9. Januar, Anwurf 18:15 Uhr, ZDF)

Spanien gegen Deutschland (Sonnabend, 11. Januar, Anwurf 18:15 Uhr, ARD)

Lettland gegen Deutschland (Montag, 13. Januar, Anwurf 18:15 Uhr, ZDF)

Die Übertragungen im ZDF beginnt jeweils um 17.45 Uhr, das Erste startet am Sonnabend um 17.58 mit seiner Berichterstattung. Erst nach der Vorrunde wird die weitere Aufteilung der übertragenen Spiele der deutschen Mannschaft zwischen ARD und ZDF festgelegt.

Handball-EM 2020: Die Spiele des DHB-Teams im Livestream

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV werden alle Spiele der deutschen Mannschaft in einem Live-Stream bei ARD und ZDF zur Verfügung gestellt. Die Live-Streams zur Handball-EM 2020 können sowohl über PC als auch über mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets empfangen werden. Hier geht es zu den Mediatheken: Livestream der ARD und Livestream des ZDF. Alle Spiele der Handball-EM 2020 ohne deutsche Beteiligung werden im Live-Stream bei Sportdeutschland.tv übertragen.

Alle Spiele der EM 2020 im Liveticker

Zudem bietet die Berliner Morgenpost umfassende Informationen zur Handball-2020 mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Hier verpassen Sie kein Spiel der EM und kein Tor der deutschen Nationalmannschaft:

>>> Liveticker zu allen Spielen der Europameisterschaft 2020