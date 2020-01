Handball-EM 2020 - Modus, Teams, Gruppen & EM-Spielplan

Vom 9. bis 26. Januar findet die Handball–EM der Männer statt. Die DHB-Auswahl um Trainer Christian Prokop gehört zu den Mitfavoriten. Ausgetragen wird das Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen. Neben den drei Gastgeberländern kämpfen weitere 21 Nationen um den Titel. Das erste Vorrundenspiel bestreitet das DHB-Team am Donnerstag (9. Januar 2020) gegen die Niederlande. Die weiteren Vorrundengegner sind Spanien am Sonnabend (11. Januar) und Lettland am Mittwoch (13. Januar).

Wer ist bei der Em 2020 Favorit? Welche Teams qualifizieren sich für Olympia? Wie ist der Modus und welches Team spielt in welcher Gruppe? Wann spielt die DHB-Auswahl, wie sieht der Turnierplan aus und werden die Spiele im Free-TV übertragen? Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zur EM 2020:

Handball-EM: Wann wird gespielt?

Die Handball Europameisterschaft wird von Donnerstag, 9. Januar 2020, bis zum Sonntag, 26. Januar 2020, stattfinden.

Wo wird die EM ausgetragen?

Erstmals wird das Turnier in drei Ländern ausgespielt. Die Spiele finden an insgesamt sechs Spielorten in Österreich, Norwegen und Schweden statt. Deutschland wird seine komplette Vorrunde in Norwegen austragen. Ab der Hauptrunde sind nur noch Spielstätten in Österreich und Schweden vorgesehen. Danach konzentriert sich alles auf Schweden, wo die Spiele um Platz 3 und 5 sowie das Finale stattfinden. Falls sich das Team von Handball-Bundestrainer Christian Prokop für die Hauptrunde qualifiziert, müssen die Deutschen nach Wien reisen und ab dem Halbfinale nach Stockholm.

Wie ist der Modus der Handball Europameisterschaft?

Es gibt sechs Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften. Nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten (und nicht wie bisher drei Teams pro Gruppe) qualifizieren sich für die beiden Hauptrundengruppen in Wien und Malmö. In die Hauptrunde nehmen die beiden Teams das Ergebnis aus ihrem direkten Duell mit und spielen dort nicht noch einmal gegeneinander. Die jeweils besten beiden Teams der Vorrunden-Gruppen A, B und C kommen in Hauptrunden-Gruppe I, die aus D, E und F in Hauptrunden-Gruppe II. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich fürs Halbfinale am 24. Januar, die Drittplatzierten spielen am 25. Januar die Plätze fünf und sechs aus, die möglicherweise für die Olympia-Qualifikation entscheidend sein können.

Handball-EM 2020 - Wer sind die Favoriten?

Neben dem amtierenden Handball Weltmeister Dänemark und dem Europameister Spanien zählen in diesem Jahr auch die Norweger zu den heißen Titelkandidaten: In der letzten Weltmeisterschaft war erst im Finale gegen die Dänen Schluß und dieses Mal hat das Team von Christian Berge seine Fans im Rücken.

Auch Schweden kann das Turnier für sich entscheiden. Zwar liegen die Glanzzeiten der Mannschaften schon einige Jahre zurück, doch auch sie profitieren vom Heimvorteil. Frankreich gehört in die Reihe der Mitfavoriten, aber auch die deutsche Handball Nationalmannschaft rechnet sich Chancen aus. Zum erweiterten Favoritenkreis die Mannschaft aus Kroatien.

Wie sieht der deutsche Kader aus?

Bundestrainer Christian Prokop hat bei der Nominierung seines EM-Kaders für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Im Tor verzichtete er auf Silvio Heinevetter und Dario Quenstedt und holte stattdessen mit Jogi Bitter einen Weltmeister von 2007 zurück. Der mittlerweile 37-Jährige wurde letztmals im Frühjahr 2014 in den DHB-Kader berufen. Von den Füchsen Berlin ist Paul Drux in den Kader berufen.

Kein EM-Ticket für Füchse-Keeper Silvio Heinevetter

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), David Schmidt (TVB Stuttgart) Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Johannes Golla

Wie sehen die Gruppen bei der EM 2020 aus?

Das DHB-Team hat eine machbare Gruppe erwischt. Gegen die Außenseiter Niederlande und Lettland sind in der Gruppe C Siege natürlich Pflicht. Die Partie gegen Spanien entscheidet aller Voraussicht darüber, ob das DHB-Team mit null, ein oder zwei Punkten in die Hauptrunde einzieht.

Gruppe A: Kroatien, Montenegro, Serbien, Weißrussland

Gruppe B: Österreich, Nordmazedonien, Tschechien, Ukraine

Gruppe C: Deutschland, Lettland, Niederlande, Spanien

Gruppe D: Norwegen, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Portugal

Gruppe E: Dänemark, Island, Russland, Ungarn

Gruppe F: Schweden, Polen, Schweiz, Slowenien

Welche Spiele bestreitet das DHB-Team in der Vorrunde?

Deutschland gegen die Niederlande (1. Vorrundenspiel)

Donnerstag, 9. Januar 2020, 18:15 Uhr

Die deutsche Auswahl hat eine fast makellose Bilanz gegen die Niederlande: Von den insgesamt 23 Aufeinandertreffen gewann die DHB-Auswahl 19 Begegnungen, bei nur zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 481:339.

Spanien gegen Deutschland (2. Vorrundenspiel)

Sonnabend, 11. Januar 2020, 18:15 Uhr

Deutlich schlechter fällt die Bilanz gegen den 2. Gegner der Vorrunde Spanien aus. In den insgesamt 28 bisher ausgetragenen Partien mussten die Deutschen 16 Niederlagen einstecken: 11 Partien wurden gewonnen, in einer Begegnung trennten sich die Teams mit einem Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen im Januar 20179 konnte das DHB-Team knapp mit 31:30 Toren für sich entscheiden. Das Torverhältnis aus allen Partien beträgt 666 Tore für das deutsche Team bei 698 Gegentreffern.

Lettland gegen Deutschland (3. Vorrundenspiel)

Montag, 13. Januar 2020, 18:15 Uhr

Auch der dritte Gegner zählt zu den Wunschgegnern der deutschen Nationalmannschaft. Zwei Partien bestritten die Handball-Nationalmannschaften von Deutschland und Lettland bislang gegeneinander. Beide Begegnungen konnte die deutsche Auswahl für sich entscheiden. Der höchste Sieg feierten die Deutschen bei der ersten Begegnung 2010 mit 36:18.

Wo kann man die EM 2020 im TV und Stream sehen?

Die EM 2020 wird im Free-TV übertragen. Alle Partien mit deutscher Beteiligung werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live übertragen. ARD und ZDF wechseln sich dabei ab. Die Partien des DHB-Teams sind außerdem im Livestream in der ZDF-Mediathek und bei der ARD unter sportschau.de zu sehen. Auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung werden live übertragen. Das kostenlose Streaming-Portal sportdeutschland.tv hat sich dafür die Rechte gesichert.

Gibt es auch einen Liveticker zu den Partien?

Wer qualifiziert sich für Olympia?

Der Gewinner der Europameisterschaft 2020 qualifiziert sich automatisch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Sollte der amtierende Weltmeister Dänemark den EM-Titel holen, ist auch der zweite EM-Finalist für die Spiele qualifizert. Falls das DHB-Team vorher ausscheiden sollte, gäbe es noch die Chance beim Qualifikationsturnier vom 17. bis zum 19. April 2020, das in der Berliner Max-Schmeling-Halle ausgetragen wird, eines von zwei Tokio-Tickets zu ergattern.

Der komplette Spielplan der Handball-EM 2020

Gruppe A in Graz (Österreich, Messehalle)

1. Spieltag:

Donnerstag, 9. Januar (18.15 Uhr): Weißrussland - Serbien

Donnerstag, 9. Januar (20.30 Uhr): Kroatien - Montenegro

2. Spieltag:

Samstag, 11. Januar (16.00 Uhr): Kroatien - Weißrussland

Samstag, 11. Januar (18.15 Uhr): Montenegro - Serbien

3. Spieltag:

Montag, 13. Januar (18.15 Uhr): Montenegro - Weißrussland

Montag, 13. Januar (20.30 Uhr): Serbien - Kroatien

Gruppe B in Wien (Österreich, Stadthalle)

1. Spieltag:

Freitag, 10. Januar (18.15 Uhr): Tschechien - Österreich

Freitag, 10. Januar (20.30 Uhr): Nordmazedonien - Ukraine

2. Spieltag:

Sonntag, 12. Januar (16.00 Uhr): Tschechien - Nordmazedonien

Sonntag, 12. Januar (18.15 Uhr): Österreich - Ukraine

3. Spieltag:

Dienstag, 14. Januar (18.15 Uhr): Österreich - Nordmazedonien

Dienstag, 14. Januar (20.30 Uhr): Ukraine - Tschechien

Gruppe C in Trondheim (Norwegen, Spektrum)

1. Spieltag:

Donnerstag, 9. Januar (18.15 Uhr): Deutschland - Niederlande

Donnerstag, 9. Januar (20.30 Uhr): Spanien - Lettland

2. Spieltag:

Samstag, 11. Januar (16.00 Uhr): Lettland - Niederlande

Samstag, 11. Januar (18.15 Uhr): Spanien - Deutschland

3. Spieltag:

Montag, 13. Januar (18.15 Uhr): Lettland - Deutschland

Montag, 13. Januar (20.30 Uhr): Niederlande - Spanien

Gruppe D in Trondheim (Norwegen, Spektrum)

1. Spieltag:

Freitag, 10. Januar (18.15 Uhr): Frankreich - Portugal

Freitag, 10. Januar (20.30 Uhr): Norwegen - Bosnien-Herzegowina

2. Spieltag:

Sonntag, 12. Januar (16.00 Uhr): Portugal - Bosnien-Herzegowina

Sonntag, 12. Januar (18.15 Uhr): Frankreich - Norwegen

3. Spieltag:

Dienstag, 14. Januar (18.15 Uhr): Bosnien-Herzegowina - Frankreich

Dienstag, 14. Januar (20.30 Uhr): Portugal - Norwegen

Gruppe E in Malmö (Schweden, Malmö Arena)

1. Spieltag:

Samstag, 11. Januar (16.00 Uhr): Ungarn - Russland

Samstag, 11. Januar (18.15 Uhr): Dänemark - Island

2. Spieltag:

Montag, 13. Januar (18.15 Uhr): Island - Russland

Montag, 13. Januar (20.30 Uhr): Dänemark - Ungarn

3. Spieltag:

Mittwoch, 15. Januar (18.15 Uhr): Island - Ungarn

Mittwoch, 15. Januar (20.30 Uhr): Russland - Dänemark

Gruppe F in Göteborg (Schweden, Scandinavium)

1. Spieltag:

Freitag, 10. Januar (18.15 Uhr): Slowenien - Polen

Freitag, 10. Januar (20.30 Uhr): Schweden - Schweiz

2. Spieltag:

Sonntag, 12. Januar (16.00 Uhr): Schweiz - Polen

Sonntag, 12. Januar (18.15 Uhr): Schweden - Slowenien

3. Spieltag:

Dienstag, 14. Januar (18.15 Uhr): Schweiz - Slowenien

Dienstag, 14. Januar 2020 (20.30 Uhr): Polen - Schweden

Hauptrunden-Spiele

Hauptrunde Gruppe I in Wien (Österreich, Stadthalle)

Donnerstag, 16. Januar: 1. Gruppe C - 2. Gruppe B

Donnerstag, 16. Januar: 2. Gruppe A - 2. Gruppe C

Donnerstag, 16. Januar:: 1. Gruppe A - 1. Gruppe B

Samstag, 18. Januar 2020 – 1. Gruppe C - 1. Gruppe B

Samstag, 18. Januar 2020 – 1. Gruppe A - 2. Gruppe C

Samstag, 18. Januar 2020 – 2. Gruppe A - 2. Gruppe B

Montag, 20. Januar 2020 – 1. Gruppe A - 2. Gruppe B

Montag, 20. Januar 2020 – 2. Gruppe A - 1. Gruppe C

Montag, 20. Januar 2020 – 1. Gruppe B - 2. Gruppe C

Mittwoch, 22. Januar 2020 – 1. Gruppe A - 1. Gruppe C

Mittwoch, 22. Januar 2020 – 2. Gruppe A - 1. Gruppe B

Mittwoch, 22. Januar 2020 – 2. Gruppe B - 2. Gruppe C

Hauptrunde Gruppe II in Malmö (Schweden, Malmö Arena)

Freitag, 17. Januar – 1. Gruppe F - 2. Gruppe E

Freitag, 17. Januar – 2. Gruppe D - 2. Gruppe F

Freitag, 17. Januar – 1. Gruppe D - 1. Gruppe E

Sonntag, 19. Januar – 1. Gruppe F - 1. Gruppe E

Sonntag, 19. Januar – 1. Gruppe D - 2. Gruppe F

Sonntag, 19. Januar – 2. Gruppe D - 2. Gruppe E

Dienstag, 21. Januar – 1. Gruppe D - 2. Gruppe E

Dienstag, 21. Januar – 2. Gruppe D - 1. Gruppe F

Dienstag, 21. Januar – 1. Gruppe E - 2. Gruppe F

Mittwoch, 22. Januar – 1. Gruppe D - 1. Gruppe F

Mittwoch, 22. Januar – 2. Gruppe D - 1. Gruppe E

Mittwoch, 22. Januar – 2. Gruppe E - 2. Gruppe F

Halbfinale:

Freitag, 24. Januar (18.00 Uhr): 1. Gruppe I - 2. Gruppe II

Freitag, 24. Januar (20.30 Uhr): 2. Gruppe I - 1. Gruppe II

Spiel um Platz 5 und 3:

Samstag, 25. Januar 2020 (16.00 Uhr) – 3. Gruppe I - 3. Gruppe II (Spiel um Platz 5)

Samstag, 25. Januar 2020 (18.30 Uhr) – Verlierer der Halbfinals (Spiel um Platz 3)

Finale der Handball-EM 2020:

Sonntag, 26. Januar 2020 (16.30 Uhr) – Sieger der Halbfinals (Finale)