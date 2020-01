EuroLeague: Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv live im TV & Ticker

Alba-Trainer Aito Reneses (r.) muss sein Team um Luke Sikma (l.) und Makai Mason dirigieren. Am Donnerstag geht es in der EuroLeague gegen das Basketball-Team von Maccabi Tel Aviv

18. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Donnerstag empfängt Alba Berlin Maccabi Tel Aviv. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Die Berliner verloren am letzten Spieltag in der EuroLeague gegen den spanischen Spitzenclub Valencia Basket trotz einer lange Zeit guten Vorstellung mit 77:91 (42:37). Bereits letzte Saison hatte Alba an selber Stätte das Eurocup-Finale verloren. Bester Berliner Werfer war Marcus Eriksson mit 14 Punkten.

Jetzt geht es für die Berliner am Donnerstag (9. Januar 2020, 20 Uhr) gegen das Basketball-Team von Maccabi Tel Aviv. Bislang ging Alba in 9 Begegnungen nur ein einziges Mal als Sieger vom Court. Bei der letzten Begegnung im November 2019 unterlagen die Berliner 78:104. Können sie sich am Donnerstag für die Niederlage revanchieren?

Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv live im Stream

Die Spiele der EuroLeague können über euroleague.tv (13.99 im Monat) oder über das TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv können online auf der Internetseite der Albatrosse erworben werden. Das Spiel findet am Donnerstag (9. Januar 2020) um 20 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. Maccabi Tel Aviv

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

Lesen Sie auch:

Alba sehnt sich nach der Rückkehr der Verletzten

Alba Berlin geht nach der Pause zu oft die Luft aus

Albas Bilanz im Jahr 2019 war schon ein Glas Sekt wert