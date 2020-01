Eishockey: Iserlohn Roosters gegen die Eisbären Berlin live im TV & Stream

Die Eisbären Berlin setzen sich am letzten Spieltag mit einer kämpferischen Glanzleistung gegen den Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) EHC Red Bull München durch. Leonhard Pföderl lenkte 30 Sekunden vor Schluss den Puck zum 4:3 Endstand ins Tor. „Wir haben das brutal runtergeackert“, so der Siegtorschütze Pföderl: „Der Biss und der Wille, den wir gehabt haben, war ausschlaggebend. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen lernen, dass wir es jedes Spiel so durchziehen. Dann sind wir gut dabei in den Top drei oder vier“.

Nach dem intensiven Spiel gegen den Tabellenführer, das sowohl emotional als auch körperlich sehr aufreibend war, geht es für den Vierten am Sonntag nun nach Iserlohn (14 Uhr, Magentasport). Die Roosters sind Letzter und damit gefährlich leicht zu unterschätzen. „Das ist definitiv das schwierigere Spiel des Wochenendes“, findet Stürmer Pföderl. Beim letzten Duell gegen die Roosters im November setzten sich die Eisbären nach Treffern von L.Pfoderl (13.), M.Olver (16.), L.Aubry (24.) und J.Sheppard (58.) deutlich mit 4:0 durch.

Iserlohn Roosters gegen die Eisbären Berlin im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD über das TV Angebot MagentaTV ausgestrahlt sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung gestellt. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Auswärtsspiel der Eisbären gegen die Iserlohn Roosters können online auf der Internetseite der Rossters erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Eissporthalle am Seilersee am Sonntag (5. Januar 2020) um 14:00 Uhr sind noch Karten erhältlich.

