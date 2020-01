FC Bayern München verpflichtet Alexander Nübel für fünf Jahre

München. Vor dem Abflug nach Katar spielte Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch den Unwissenden, doch kurz nach dem Start ins Trainingslager machte es der deutsche Fußball-Rekordmeister offiziell: Torhüter Alexander Nübel wechselt im Sommer ablösefrei vom Ligarivalen Schalke 04 zum FC Bayern und erhält in München einen Fünfjahresvertrag. Darauf habe man sich mit dem 23-Jährigen „in den vergangenen Tagen verständigt“, hieß es in der Münchner Mitteilung am Sonnabend.

Der ehemalige U21-Nationaltorhüter hatte Schalke schon vor Weihnachten darüber informiert, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der Revierklub zog seine Konsequenzen aus Nübels Entscheidung. „Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass Alex sein Kapitänsamt abgibt“, sagte S04-Trainer David Wagner im Trainingslager in Fuente Alamo (Spanien). „Wir haben alle Pros und Contras auf den Tisch gelegt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste für die Mannschaft ist.“

Schon in der kommenden Saison soll Nübel Spiele bestreiten

Nübel wird in München zunächst die Nummer zwei hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer. Sein Gehalt soll im Schnitt bei etwa 5,5 Millionen Euro pro Saison liegen - und damit unter den von den Schalkern gebotenen rund sieben Millionen Euro. Finanzielle Gründe waren also offensichtlich nicht ausschlaggebend für den Wechsel.

„Verstehen müssen wir seine Entscheidung nicht“, hatte der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider pikiert erklärt. Doch tatsächlich hat der gebürtige Paderborner ein klares Ziel: Er traut sich zu, der beste Torhüter der Welt zu werden, und er traut sich deshalb zu, sich zunächst gegen Rio-Weltmeister Neuer durchzusetzen. Zumindest hat er die klare Zusage, dass er als Nachfolger von Neuer aufgebaut wird.

Was die Münchner dem ehrgeizigen Neuer, dessen bis 2021 gültiger Vertrag angeblich bis 2023 verlängert werden soll, noch verdeutlichen müssen: Nübel soll bereits in der kommenden Saison einige Spiele bekommen. Dass sich der von Barcelona und anderen Spitzenteams Umworbene für die Münchner entschied, ergibt Sinn: Mit 33 Jahren ist Neuer der älteste Torhüter der werbenden Klubs - der Weg zur Nummer eins für Nübel damit mutmaßlich kürzer.