Rallye Dakar: Mit Vollgas für mehr Offenheit

Berlin. Den 17. Januar 2019 wird Annett Fischer nie vergessen. Das gilt auch für ihre ersten Worte, als sie nach gut 5000 Kilometern durch Peru am Ende der Rallye Dakar aus ihrem Buggy stieg. „Schade, dass wir jetzt aufhören müssen! Ich könnte noch tagelang weiterfahren.“ Wir, das waren die 35 Jahre alte Berlinerin und Andrea Peterhansel, Ehefrau des französischen Dakar-Rekordsiegers Stéphane Peterhansel (13 Erfolge), hierzulande besser bekannt als Andrea Mayer (51).

Fischer, bei ihrem Debüt als Pilotin, und Peterhansel, erstmals fürs Navigieren verantwortlich, waren auf Rang 14 ihrer Klasse ins Ziel gekommen. „Ein Traum, unvergessliche Momente bei der Fahrt durch die Dünen.“ Fischers Euphorie hat bis 2020 gehalten. Ab dem 5. Januar gibt es neue Eindrücke für die Frau, die von 2012 bis 2018 als Physiotherapeutin im X-Raid-Team aus Hessen bei der Dakar dabei war. Dem Team, für das auch Timo Gottschalk (45) am Sonntag zum insgesamt 13. Mal an den Start geht. Auf beide wartet Neuland, denn die Dakar findet erstmals in Saudi Arabien statt.

Fischer wird zur Wegweiserin für Italienerin Camelia Liparoti

Dazu wechselt Annett Fischer vom Fahrersitz auf die Beifahrerseite, als Wegweiserin für Camelia Liparoti. Die 46 Jahre alte Italienerin gehört zu den profiliertesten Frauen, die je an einer Rallye Dakar (2020 sind 13 Frauen am Start) teilgenommen haben. Ursprünglich auf einem Quad unterwegs (ein Motorrad mit vier Rädern), wo sie bei neun Wettbewerben mehrmals Top-Ten-Plätze belegen konnte, ging es für sie 2018 und 2019 im Zweisitzer-Buggy zur Sache.

Liparoti, geboren in Livorno und aufgewachsen am 4810 Meter hohen Mont Blanc, hatte schon immer ein Faible für Geschwindigkeit. Sie versuchte sich auf dem Speedski, bestritt am Weißen Berg und auch in Tibet Extremski-Wettbewerbe. Zeitweise lebte sie als Fotografin in London, flog aber an jedem möglichen Wochenende zum Skifahren in ihre Heimat. Dabei verkaufte sie Touristen Fotos, die sie von ihnen geschossen hatte.

Fischers Ex-Partnerin Peterhansel erhält Startverbot

Das Duo Liparoti/Fischer ist ein Zufallsprodukt. Annett Fischer: „Es war schon vor unserem Debüt klar, dass Andrea Peterhansel 2020 mit ihrem Mann in einem Auto sitzen wollte. Camelia, die bislang erfolgreich mit Rosa Romero (die Spanierin ist Ehefrau des zweimalige Dakar-Siegers Nani Roma, Anm.d.Red.) brauchte eine neue Co-Pilotin, weil sich Rosa verletzt hat. Und sie hat mich angesprochen, ob wir uns nicht zusammentun wollen. Das war ein tolles Angebot.“ Für Liparoti ein folgerichtiges: „Ich kenne Annett schon aus ihrer Zeit als Physio. Dann die ausgezeichnete Leistung in Peru. Annett hat gezeigt, dass sie schnell ist und kämpfen kann. Ich freue mich auf sie.“ Pech für Andrea Peterhansel: Sie bekam wegen eines Innenohr-Problems ein Startverbot für die anstehende Dakar.

Spektakuläre Bilder in der Wüste: Am Sonntag startet die diesjährige Rallye Dakar – erstmals in Saudi Arabien.

Foto: Antonin Vincent / picture alliance / DPPI Media

Sowohl Fischer als auch Liparoti haben sich in Anbetracht der besonderen Lebensumstände für Frauen in Saudi Arabien ihre Gedanken gemacht. „Ich denke, es würde niemandem helfen, dort nicht an den Start zu gehen. Trotzdem hoffe ich, dass wir alle mit unserer Teilnahme eine Entwicklung ein ganz kleines Stück voranbringen“, bleibt Fischer zurückhaltend. Liparoti sieht sich und ihre Kolleginnen als „Botschafterinnen für ein bisschen mehr Offenheit“. Die Dakar-Veranstalter, deren Vertrag mit Saudi Arabiens Regierung für fünf Jahre abgeschlossen ist, garantieren eine rein sportliche Abwicklung für alle Teilnehmer.

Berliner Gottschalk peilt das Podium an

Liparoti/Fischer wollen ein einstelliges Ergebnis in ihrer Klasse erreichen. Für Timo Gottschalk, 2010 und 2011 an der Seite von Nasser Al-Attyah (Katar) erst Zweiter, dann Gesamtsieger, geht es um mehr. „Minimum ist Platz fünf, aber eigentlich das Podium“, definiert der Berliner das Ziel. Gottschalk sitzt ab Sonntag erstmals bei einer Dakar neben dem 34 Jahre alten Polen Jakub Przygonski. Die beiden sind dennoch ein eingespieltes Team, haben 2019 im Rallye-Raid-Weltcup (Langstreckenwettbewerbe in der Wüste) Rang zwei belegt - hinter Stéphane Peterhansel. „Jakub ist extrem schnell, macht wenig Fehler. Nach Formel-1-Fahrer Robert Kubica und Speedway-Star Tomasz Gollub ist er der bekannteste polnische Motorsportler“, schwärmt Gottschalk.

Zwölf Etappen mit einer Länge von insgesamt fast 8000 Kilometern sind für die rund 300 Teilnehmer zu bewältigen. Dabei gelten knapp 3000 Kilometer als Verbindungswege, etwas mehr als 5000 werden auf Zeit gefahren. Das ist extrem viel im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Als Besonderheit gibt es eine Neuerung. Die Roadbooks, also die Streckenbeschreibung der jeweiligen Tagesetappe, hat der Veranstalter vorgefertigt. Das soll vor allem den Amateuren unter den Dakar-Abenteurern das Leben erleichtern. Timo Gottschalk sieht das mit Humor: „Als Profi werde ich wie immer mein Ding machen. Ich verfahre mich lieber nach einem eigenen Fehler.“