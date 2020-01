Volleyballer haben ein Heimspiel um die letzte Chance

Berlin. Noch weiß Christian Fromm nicht, ob sein jüngster Fan beim wichtigsten Spiel des Jahres dabei sein kann. Zwar hat seine erst sechs Monate alte Tochter Leonie in der polnischen Liga schon so manches Match verfolgt, doch da fingen die Spiele zumeist schon nachmittags an. Die abendlichen Spielzeiten beim Olympia-Qualifikationsturnier der Volleyballer vom 5. bis 10. Januar in Berlin könnten für die Kleine dagegen ein bisschen zu spät sein.

„Wir werden es am ersten Spieltag einfach probieren und dann schauen, wie sie es verkraftet“, sagt Fromm. Seinen Wechsel ins Nachbarland beschloss der deutsche Nationalspieler damals aber nicht nur wegen der familienfreundlichen Ansetzungen. Seit 2018 spielt er in Polen beim Champions-League-Teilnehmer Jastrzebski Wegiel, nachdem er zuvor schon fünf Jahre in Italien und eine Saison in der Türkei verbracht hatte. Die starke polnische Liga bietet ihm Spielpraxis auf höchstem Niveau, zudem war das Angebot auch finanziell lukrativ. Vor allem aber kann er sich jetzt einfach ins Auto setzen und nach Hause nach Berlin fahren, um seine Familie zu sehen. Das war zuvor nicht so problemlos möglich.

Vor vier Jahren verpasste das Team die Qualifikation

„Ich habe hier in Jastrzebski die optimale Lösung gefunden“, sagt er. Dennoch ist er nicht unglücklich, dass er den Polen bei der Olympia-Qualifikation aus dem Weg geht, mit denen die deutsche Auswahl zuletzt keine so guten Erfahrungen gemacht hat. Im vergangenen September scheiterte das DVV-Team bei der Europameisterschaft ebenso gegen Polen wie zuvor schon bei der letzten Olympia-Qualifikation 2016. Damals unterlag Deutschland ebenfalls in Berlin trotz einer 2:1-Satzführung und eines eigenen Matchballs im entscheidenden Spiel noch mit 2:3. Die Polen flogen nach Rio de Janeiro, die deutsche Mannschaft dagegen musste die Spiele vorm Fernseher verfolgen.

Für Christian Fromm war das verpasste Olympiaticket besonders tragisch. Damals genoss er zum ersten Mal ein echtes Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle und hätte sich deshalb umso mehr einen glücklichen Ausgang gewünscht. Der 29-Jährige stammt zwar aus Berlin und hat erst kürzlich eine Wohnung in Köpenick gekauft, doch er trug nie das Trikot der BR Volleys. Die meisten Auftritte im Volleyballtempel erlebte er als Spieler der gegnerischen Mannschaft für den VC Olympia, Friedrichshafen oder Düren. „Trotzdem hat es mir immer einen Riesenspaß gemacht, dort zu spielen“, sagt er.

Immer gute Stimmung in der Berliner Schmeling-Halle

Zuletzt war Fromm im vergangenen Mai als Zuschauer dabei, als in Berlin im Rahmen der Super Finals die beiden Champions-League-Sieger der Männer und Frauen ermittelt wurden. „Die Stimmung dort hat meine Erfahrungen bestätigt, dass in dieser Halle beim Volleyball einfach die Post abgeht“, so Fromm.

Seine Frau Maren hatte bei ihrem einzigen Auftritt in der Max-Schmeling-Halle mehr Erfolg. Die 33-Jährige war 2013 mit dabei, damals noch unter ihrem Mädchennamen Brinker, als die deutschen Frauen bei der EM die Silbermedaille gewannen. „Die Unterstützung der Fans hat es uns überhaupt erst ermöglicht, ins Endspiel zu kommen“, erinnert sie sich. Im Halbfinale gegen Belgien lagen die Gastgeberinnen bereits mit 0:2 Sätzen zurück, doch das Publikum feuerte sie weiter an und trug das Team am Ende ins Finale. „Ich hätte nie gedacht, dass Deutschland auch Volleyball so feiern kann“, sagt Maren Fromm, die zweimalige Volleyballerin des Jahres.

Erstmals hatte sie die Auszeichnung 2015 bekommen – für das Paar ein besonderes Jahr. Bei den Europaspielen in Baku (Aserbaidschan) lernten sie sich kennen, die für Christian Fromm durch den Gewinn der Goldmedaille auch sportlich ein Erfolg waren. Zwei Jahre später heirateten die beiden. Damals war auch Maren Fromm noch aktiv, doch Ende 2018 hat sie ihre Karriere beendet und frönt mittlerweile ganz ihrem Mutterglück. Ihr Mann hat dagegen noch große Ziele.

Nur der Turniersieger von Berlin fährt nach Tokio

Nach der verpassten Olympia-Qualifikation 2016 soll es für Tokio 2020 auf jeden Fall klappen. Daran hat auch die durchwachsene EM nichts geändert. Bei den Kontinentalmeisterschaften starteten die Deutschen schwach, steigerten sich in der Folge zwar, aber standen am Ende doch mit leeren Händen da. „Ich denke, wir haben gelernt, dass wir noch hungriger und heißer sein müssen“, sagt er. In Berlin trifft das deutsche Team in der Vorrunde zunächst auf Tschechien, Belgien und Vize-Europameister Slowenien. In der anderen Gruppe kämpfen Europameister Serbien, der EM-Vierte Frankreich sowie Bulgarien und die Niederlande um das Weiterkommen.

Nur die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, und nur der Turniersieger löst am Ende das Ticket für Olympia. Das sollte für Christian Fromm Motivation genug sein. Selbst wenn Töchterchen Leonie womöglich doch nicht bis zum Spielbeginn durchhält.