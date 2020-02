Tennis-Schönheit Eugenie Bouchard ist jetzt verletzt

Verzweifelt: Erst das Hauptfeld in Melbourne verpasst, dann das frühe Aus im zweitklassigen Challenger-Turnier von New Port Beach - und jetzt auch noch verletzt. Nach gutem Start scheint auch 2020 ein Höllenjahr für Eugenie Bouchard zu werden.

Tennis-Schönheit Eugenie Bouchard wollte beim FedCup in Biel und dem WTA-Turnier in Hua Hin wieder glänzen. Doch nun ist sie verletzt.

Berlin. Die schlechten Nachrichten für Eugenie Bouchard nehmen einfach kein Ende. Da hatte die Tennis-Schönheit die Nominierung für Team Kanada beim FedCup-Spiel in Biel gegen die Schweiz am 7. und 8. Februar und sogar eine Wildcard für das WTA-Turnier in Hua Hin/Thailand (10. bis 16. Februar) schon in der Tasche. Doch dann warf eine Handverletzung die Pläne der 25-Jährigen über den Haufen.

„Genie hat sich am Donnerstag während der letzten fünf Trainingsminuten am linken Handgelenk verletzt“, gab Heidi El Tabakh, Team-Kapitänin der Kanadierinnen, kurz vor Beginn der Fed-Cup-Runde in Biel bekannt. „Wir wussten nicht, wie schlimm es wird, aber es war doch so ernsthaft, dass wir uns entschlossen haben, Gaby Dabrowski für sie zu bringen.“ Eugenie Bouchard wird nun zwei bis drei Wochen ausfallen.

Das ist umso bitterer, als dass Bouchard schon eine Wildcard für das WTA-Turnier im thailändischen Hua Hin hatte. „Ich bin so aufgeregt, weil ich noch nie in Thailand war und ich möchte gerne vor meinen thailändischen Freunden spielen“, hatte Bouchard noch gepostet. Daraus wird nun nichts.

Eugenie Bouchard ist in der Weltrangliste so schlecht wie seit zehn Jahren nicht

In der Weltrangliste steht die ehemalige Nummer 5 der Welt (2014) so schlecht da wie seit zehn Jahren nicht: Derzeit ist sie auf Platz 269 zu finden, direkt hinter der völlig unbekannten Deutschen Stephanie Wagner. Um sich zu verbessern, ist sie nun auf zweitklassige Challenger-Turniere oder Wildcards für WTA-Tournaments angewiesen.

Auf die muss sie jetzt verzichten. Doch auch zuvor war sie wenig erfolgreich. In der dritten Runde der Qualifikation zu den Australien Open in Melbourne unterlag „Genie“ wie sie nur genannt wird, der weitgehend unbekannten Italienerin Martina Trevisan deutlich mit 4:6 und 3:6.

Danach erlebte sie auch noch eine heftige Klatsche zum Auftakt des zweitklassigen Challenger-Turniers in New Port Beach. Gegen die völlig unbekannte US-Amerikanerin Alexa Glatch unterlag Bouchard glatt 1:6 und 2:6. Dabei wird die 30-jährige Glatch gar nicht mehr in der Weltrangliste geführt. Ein weiterer Tiefpunkt für Bouchard.

Erste Siege nach Horrorjahr

Dabei hatte das Jahr noch gut begonnen. In Auckland erreichte die schöne Kanadierin, die nur per Wildcard ins Turnier gekommen war, wie im Vorjahr das Viertelfinale, wo sie am amerikanischen Teenager Amanda Anisimova erst nach hartem Kampf 2:6, 6:3 und 4:6 scheiterte.

Nach ihrem Horrorjahr 2019, wo sie zwischen Februar und November gleich 13 (!) Niederlagen am Stück erlitt, war das Ergebnis von Auckland ihr bestes Ergebnis seit einem Jahr. Und die eigentliche Überraschung des Turniers – trotz des ebenso bemerkenswerten Finalsieges der Tennis-Legende Serena Williams.

„Ich hatte keinerlei Erwartungen“, sagte Bouchard vor dem Turnier. „Und ich will weiterhin keine Erwartungen an meine Ergebnisse haben. Ich habe nur Erwartungen an mich, meine Aktivitäten und wie ich sie auf dem Platz umsetze“, sagte sie vor dem Turnier.

Es waren wieder allerhand gute sportliche Nachrichten von der Kanadierin. Nachdem sie ihre zwei Millionen Instagram-Abonnenten zuletzt mit Bildern von einem diabolisch grinsenden Gummi-Weihnachtsmann, beim Shopping von Fernsehern, beim Verspeisen von Fastfood und den üblichen Fitness-Übungen unterhalten hat, machte sie zu Jahresbeginn endlich auch auf dem Platz von sich reden.

Zuletzt hatte sie das im vergangenen Januar gemacht. Mit dem Erreichen des Viertelfinals in Newport Beach – und eben in Auckland, wo sie ebenfalls erst im Viertelfinale an der späteren deutschen Turniersiegerin Julia Görges scheiterte. Immerhin gewann sie dort an der Seite der Amerikanerin Sofia Kenin den Doppel-Wettbewerb – in dem sie übrigens dieses Jahr nicht angetreten ist.

Bouchard ist „die Kirsche auf der Torte“

Das alles hatte Turnierdirektor Karl Budge nicht vergessen: „Wir sind wirklich glücklich, dass Genie zurück nach Auckland kommt. Wir haben uns gefreut, dass sie in diesem Jahr bei uns war. Ich denke, man hat an ihrer Leistung gesehen, dass sie ebenso froh war“, ließ er auf der Homepage des Turniers unter der vollmundigen Überschrift „Kanadischer Superstar kehrt zurück“ verlauten.

Nun ja, den Status des kanadischen Superstars hat Bouchard allerdings längst an den 19-jährigen Jungstar Bianca Andreescu abgegeben, die im September völlig überraschend die US Open gewann. Die Weltranglistenfünfte war für Auckland an Eins gesetzt, musste aber kurzfristig ihre Teilnahme wegen Kniebeschwerden absagen.

Als Bouchard einen Twitter-Fan datete

Beste Gelegenheit also für Bouchard, sich in Auckland den Status des kanadischen Superstars auch auf dem Platz zurückzuerobern. Was ihr nun ohne Zweifel gelungen ist.

In den sozialen Medien ist sie das schon länger unbestritten. Aufsehen erregte sie dabei besonders 2017, als sie gleich dreimal einen Fan datete, gegen den sie auf Twitter eine Wette zum Superbowl-Finale verloren hatte.

Das hatte kurz vor dem diesjährigen Superbowl-Finale auch andere Männer inspiriert, sie über Twitter zu einer Wette aufzufordern, nachdem sie selber vorher keck dazu aufgerufen hatte. Darunter der australische Rugby-Star Robbie Farah. Doch am Ende ging Genie mit ihrem Bruder William zum Super Bowl. Ohne neuen Mann an ihrer Seite.

Wer ist der neue Liebhaber von Eugenie Bouchard?

Immer wieder schießen Spekulationen über einen neuen Liebhaber der Frau, die sonst in zahlreichen Posts mit der Einsamkeit einer Turnier-Spielerin zwischen Tennisplatz, Fitnessraum und Hotelzimmer spielt, ins Kraut. Darunter eine angebliche Affäre mit dem australischen Tennis-Rüpel Nick Kyrgios.

Zuletzt wurde sie küssend am Strand von Miami mit Investment-Banker Connor Davis Jr. gesichtet, dem älteren Bruder des Models Hannah Davis. Doch wahr ist am Ende wohl nur, dass „Genie“ es stets schafft, im Gespräch zu bleiben.

Als nächstes soll sie am 15. Februar bei der Präsentation einer neuen Website in Los Angeles auftauchen. Die nicht-sportlichen Nachrichten von Genie gehen also weiter.