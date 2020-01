Eugenie Bouchard: Tennis-Schönheit leidet unter Buschbränden

Musste in der Qualifikation mehrere Auszeiten nehmen: Eugenie Bouchard in Melbourne.

„Stiche in der Lunge“: Eugenie Bouchard hatte beim ersten Qualifikationsspiel in Melbourne Atemprobleme. Wie auch andere Spielerinnen.

Berlin. Eugenie Bouchard hat die erste Runde der Qualifikation zu den Australian Open in Melbourne (ab 20. Januar) nur mit schweren gesundheitlichen Problemen überstanden. Beim in jedem Sinne hart erkämpften 4:6, 7:6, 6:1-Sieg gegen die international unbekannte Chinesin You Xiaodi musste sie wegen Atemproblemen mehrere Pausen einlegen. Sie berichtete, dass sie „Stiche in der Lunge“ gespürt habe.

Grund: Kurz vor Beginn der Australian Open bedrohen die Buschbrände auch das größte Sportereignis auf dem Kontinent. Einen Tag vor den geplanten Benefizspielen mit Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams (Mittwoch, 9 Uhr/Eurosport) behinderte die verrauchte Luft am Dienstag in Melbourne den Auftakt der Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres.

Doch während die Bevölkerung in der australischen Metropole aufgefordert wurde, wegen der rekordverdächtig schlechten Luft drinnen zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten, mussten die Spielerinnen und Spieler ungeachtet der schlechten Luftqualität raus auf die Tennisplätze.

Melbourne hat weltweit schlechteste Luft

„Über Nacht ist die Luft in Melbourne weltweit am schlechtesten geworden“, sagte der zuständige Gesundheitsbehörden-Chef Brett Sutton am Dienstag Reportern. „Das ist eine neue Erfahrung für uns alle“, sagte Turnierdirektor Craig Tiley. Mit fatalen Folgen für die Spielerinnen:

Am Dienstag musste das Showmatch mit der deutschen Spielerin Laura Siegemund aus Metzingen und der einstigen Weltranglisten-Ersten Maria Scharapowa aus Russland beim Einladungsturnier in Melbournes Stadtteil Kooyong nach knapp zwei Stunden vorzeitig beendet werden. „Ich habe gemerkt, dass ein bisschen Husten hochkam am Ende des zweiten Satzes. Ich dachte, ich bin krank“, sagte Scharapowa.

Noch schlimmer erwischte es Dalila Jakupovic. In der Qualifikation für die Australian Open, die zunächst mit einer Verspätung von anderthalb Stunden begann, gab die Slowenin in der ersten Runde nach einem Hustenanfall auf. Die 28-Jährige klagte danach, es sei „nicht fair“, dass die Spielerinnen und Spieler unter solchen Bedingungen antreten müssten. „Das ist nicht gesund für uns. Ich war überrascht, ich dachte, wir würden heute nicht spielen, aber wir haben kaum eine Wahl“, sagte Jakupovic.

Auch Eugenie Bouchard klagte über leichte Atemprobleme und Schwindel. „Ich hatte das Gefühl, dass sich die Bedingungen während des Matches verschlechtert haben“, sagte Bouchard. Aber die schöne Kanadierin hielt durch.

Erste Siege nach Horrorjahr

Das ist bezeichnend für ihren guten Jahresbeginn. Denn nach ihrem starken Auftritt in Auckland ist sie nun bereit für die Australian Open (ab 20 Januar). In Neuseeland erreichte die schöne Kanadierin, die nur per Wildcard ins Turnier gekommen war, wie im Vorjahr das Viertelfinale, wo sie am amerikanischen Teenager Amanda Anisimova erst nach hartem Kampf 2:6, 6:3 und 4:6 scheiterte.

Nach ihrem Horrorjahr 2019, wo sie zwischen Februar und November gleich 13 (!) Niederlagen am Stück erlitt, ist das Ergebnis von Auckland ihr bestes Ergebnis seit einem Jahr. Und die eigentliche Überraschung des Turniers – trotz des ebenso bemerkenswerten Finalsieges der Tennis-Legende Serena Williams.

„Ich hatte keinerlei Erwartungen“, sagte Bouchard vor dem Turnier. „Und ich will weiterhin keine Erwartungen an meine Ergebnisse haben. Ich habe nur Erwartungen an mich, meine Aktivitäten und wie ich sie auf dem Platz umsetze“, sagte die vor dem Turnier noch auf Platz 262 gerutschte 25-Jährige. Immerhin: Nach Auckland ist sie nun um stolze 51 Plätze auf Rang 211 geklettert.

Es gibt also wieder allerhand gute – und aktuell leider auch bedenkliche – sportliche Nachrichten von der schönen Kanadierin zu berichten. Nachdem sie ihre zwei Millionen Instagram-Abonnenten zuletzt mit Bildern von einem diabolisch grinsenden Gummi-Weihnachtsmann, beim Shopping von Fernsehern, beim Verspeisen von Fastfood und den üblichen Fitness-Übungen unterhalten hat, macht sie zu Jahresbeginn endlich auch auf dem Platz von sich reden.

Zuletzt hatte sie das im vergangenen Januar gemacht. Mit dem Erreichen des Viertelfinals in Newport Beach – und eben in Auckland, wo sie ebenfalls erst im Viertelfinale an der späteren deutschen Turniersiegerin Julia Görges scheiterte. Immerhin gewann sie dort an der Seite der Amerikanerin Sofia Kenin den Doppel-Wettbewerb – in dem sie übrigens dieses Jahr nicht angetreten ist.

Bouchard ist „die Kirsche auf der Torte“

Das alles hatte Turnierdirektor Karl Budge nicht vergessen: „Wir sind wirklich glücklich, dass Genie zurück nach Auckland kommt. Wir haben uns gefreut, dass sie in diesem Jahr bei uns war. Ich denke, man hat an ihrer Leistung gesehen, dass sie ebenso froh war“, ließ er auf der Homepage des Turniers unter der vollmundigen Überschrift „Kanadischer Superstar kehrt zurück“ verlauten.

Den Status des kanadischen Superstars hat Bouchard allerdings längst an den 19-jährigen Jungstar Bianca Andreescu abgegeben, die im September völlig überraschend die US Open gewann. Die Weltranglistenfünfte war für Auckland an Eins gesetzt, musste aber kurzfristig ihre Teilnahme wegen Kniebeschwerden absagen.

Als Bouchard einen Twitter-Fan datete

Beste Gelegenheit also für Bouchard, sich in Auckland den Status des kanadischen Superstars auch auf dem Platz zurückzuerobern. Was ihr nun ohne Zweifel gelungen ist.

In den sozialen Medien ist sie das schon länger unbestritten. Aufsehen erregte sie dabei besonders 2017, als sie gleich dreimal einen Fan datete, gegen den sie auf Twitter eine Wette zum Superbowl-Finale verloren hatte.

Spekulationen über die ungewöhnliche Romanze einer Frau, die sonst in zahlreichen Posts mit der Einsamkeit einer Turnier-Spielerin zwischen Tennisplatz, Fitnessraum und Hotelzimmer spielt, schossen ins Kraut. So wurde ihr immer wieder eine Affäre mit dem australischen Tennis-Rüpel Nick Kyrgios angedichtet. Wahr war am Ende daran wohl nur, dass „Genie“ es stets schafft, im Gespräch zu bleiben.

Jetzt geht es in Melbourne in die Qualifikation

Nun ist die Gelegenheit gekommen, das auch wieder sportlich fortzusetzen. An die Australian Open hat sie gute Erinnerungen. 2014 erreichte die damals 19-Jährige dort völlig überraschend das Halbfinale, später krönte sie ihr bestes Jahr mit dem Einzug ins Finale von Wimbledon, gewann ihr bislang einziges WTA-Turnier in Nürnberg und erreichte mit Rang fünf ihre bislang beste Weltranglistenplatzierung.

Lange her. In der Gegenwart muss sie in Melbourne durch die Mühlen der Qualifikation. Und trifft dort in der zweiten Runde auf die Australierin Maddison Inglis. Hoffentlich ohne Atemprobleme.