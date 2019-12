Die Rückkehr der Tennis-Schönheit Eugenie Bouchard

Will im neuen Jahr wieder angreifen: Eugenie Bouchard.

Eugenie Bouchard startet nach einem Katastrophen-Jahr wieder durch. Die schöne Kanadierin spielt in Auckland – mit guten Erinnerungen.

Berlin. Es gibt mal wieder sportliche Nachrichten von Eugenie Bouchard. Nachdem die kanadische Tennis-Schönheit ihre zwei Millionen Instagram-Abonnenten zuletzt mit Bildern von einem diabolisch grinsenden Gummi-Weihnachtsmann, beim Shopping von Fernsehern, beim Verspeisen von Fastfood und den üblichen Fitness-Übungen unterhalten hat, gibt es endlich auch sportlich Nennenswertes von der ehemaligen Wimbledon-Finalistin.

Für das WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland (6. bis 12. Januar) erhält die 25-Jährige eine von zwei Wildcards.

Bouchard leistete sich 13 Niederlagen am Stück

Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Kanadierin auf ein wahres Seuchenjahr zurückblickt. Zwischen Februar und November 2019 leistete sie sich sage und schreibe 13 Niederlagen in Folge, verlor unter anderem gegen die eher zweitklassige Deutsche Tamara Korpatsch Mitte Juli in Lausanne, wurde daneben immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Erst mit dem Erreichen der 3. Runde in Houston beendete sie Mitte November die neunmonatige Pleitenserie.

Die Folge: Die ehemalige Nummer Fünf der Welt (2014) ist mittlerweile auf Rang 214 der Weltrangliste abgestürzt.

Ihre letzten großen Erfolge datieren vom Januar: Das Erreichen des Viertelfinals in Newport Beach – und eben in Auckland, wo sie ebenfalls erst im Viertelfinale an der späteren deutschen Turniersiegerin Julia Görges scheiterte. Dafür gewann sie an der Seite der Amerikanerin Sofia Kenin immerhin den Doppel-Wettbewerb.

Bouchard ist „die Kirsche auf der Torte“

Das hat Turnierdirektor Karl Budge nicht vergessen: „Wir sind wirklich glücklich, dass Genie zurück nach Auckland kommt. Wir haben uns gefreut, dass sie in diesem Jahr bei uns war. Ich denke, man hat an ihrer Leistung gesehen, dass sie ebenso froh war“, ließ er auf der Homepage des Turniers unter der vollmundigen Überschrift „Kanadischer Superstar kehrt zurück“ verlauten.

Sie sei „die Kirsche auf der Torte“ der besten Besetzung, die das 226.500-US-Dollar-Turnier je erlebt habe, schreibt Budge noch. Nun ja, das mit der Besetzung lässt sich durchaus unterschreiben. Neben Vorjahressiegerin Julia Görges und ihrer deutschen Kollegin Laura Siegemund werden unter anderen Serena Williams und Caroline Wozniacki an den Start gehen, dazu das amerikanische Wimbledon-Wunderkind Cori Gauff.

Doch den Status des kanadischen Superstars hat Bouchard, die alle ihre Fans nur „Genie“ nennen, längst an den 19-jährigen Jungstar Bianca Andreescu abgegeben, die im September völlig überraschend die US Open gewann. Die Weltranglistenfünfte war für Auckland an Eins gesetzt, musste aber kurzfristig ihre Teilnahme wegen Kniebeschwerden absagen.

Als Bouchard einen Twitter-Fan datete

Beste Gelegenheit also für Bouchard, sich in Auckland den Status des kanadischen Superstars auch auf dem Platz zurückzuerobern. In den sozialen Medien ist sie das unbestritten. Aufsehen erregte sie dabei besonders 2017, als sie gleich dreimal einen Fan datete, gegen den sie auf Twitter eine Wette zum Superbowl-Finale verloren hatte.

Spekulationen über die ungewöhnliche Romanze einer Frau, die sonst in zahlreichen Posts mit der Einsamkeit einer Turnier-Spielerin zwischen Tennisplatz, Fitnessraum und Hotelzimmer spielt, schossen ins Kraut. Wahr war am Ende daran wohl nur, dass „Genie“ es stets schafft, im Gespräch zu bleiben.

Vielleicht ja auch bald wieder sportlich – mit Siegen in Auckland. Damit sie statt des gewöhnungsbedürftigen grünen Weihnachtsbaum-Pullovers wie zuletzt endlich einmal wieder ein echtes Siegerlächeln in die Welt hinausträgt.